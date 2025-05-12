Отправлено: - 12:20

Vit:

Нашу страну это не касается. У нас и без Трампа цены растут на любые лекарства, вещи, продукты. Наш народ этими новостями не испугать)

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, позитива, радости, добра и отличного настроения!Цитата:Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое и лучше не знать, что это такое