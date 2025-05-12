Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
Отправлено: 12.05.25 - 09:58
В своем заявлении глава США отметил, что американцы на протяжении десятилетий значительно переплачивают за рецептурные лекарства, притом, что в соседних странах те же препараты, произведенные на тех же фабриках, стоят в пять-десять раз дешевле. Читать новость
Очень много и из Европы завозят лекарств. Я грузился как то, рядом колега из алматы. При мне с дергивает с груза чип, (шпион) он записывает температуру у товара по дороги. Ну и ложет себе в кабину. И мне такой подходит и говорит а ты че не будешь срывать? Я ему нет. Не буду. Слушай а если потом эти лекарства твоему внуку продадут(он взрослый дядя старше меня) вот ты щас поедешь, как ночью спать будешь? Не че в сердце не стукнет. Короче крыса ты. Ладно я понимаю украсть ящик апельсинов с фуры не обеднеют. , ну тут лекарства. Детям, женам.
С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо,
дожили амеры плачут что с их страной обращались несправедливо завтра он скажет что страна в кольце врагов, америку всю жизнь хотела захватить мексика а в канаде притесняют англоязычных)) нужно срочно провести операцию по освобождению Виннипега от французских нацистов)
глава США отметил, что американцы на протяжении десятилетий значительно переплачивают
А почему мы в этом направлении не равняемся на прогрессивный запад? Почему мы не снижаем цены на то, за что мы переплачиваем? Хлеб, топливо, электричество и прочее.. У нас неоправданно и необдуманно высокие цены на многие наименования, но мы что-то не торопимся что-либо предпринимать. Вот правительство ао главе с президентом могли бы и проявить себя, снизив цены на то, на что возможно
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