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≡ Сельхозчиновники получали взятки от водителей грузовиков в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51712
Сельхозчиновники получали взятки от водителей грузовиков в Костанайской области
Отправлено: 12.05.25 - 12:41
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Суд вынес частное постановление в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства – с целью усиления профилактической работы среди сотрудников.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
851
Re: Сельхозчиновники получали взятки от водителей грузовиков в...
Отправлено: 12.05.25 - 12:41
#1
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Берут все даже законопослушные, потому что реальной кары нет! Скоро все в стране будут судимыми!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1281
Re: Сельхозчиновники получали взятки от водителей грузовиков в...
Отправлено: 12.05.25 - 12:46
#2
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Цитата:
с инспекторов взыскана сумма полученных взяток

В скольки-кратном размере? Или чисто номинально 5-20 тыс? А их руководители полетели?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11929
Re: Сельхозчиновники получали взятки от водителей грузовиков в...
Отправлено: 12.05.25 - 14:17
#3
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***за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра.*** - да всегда это было , знаю не понаслышке . Зайдешь , поговоришь , на 20 литров бензина дашь - и всё нормально :lol:
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