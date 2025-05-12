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≡ Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в ночном ДТП на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51712
Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в ночном ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 12.05.25 - 11:55
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Ночью 10 мая на автодороге «Костанай - Карабутак», в 4 км от станции Тобол, мотоциклист (житель Рудного) столкнулся с фурой. Фото аварии прислал "НГ" читатель, уточнив, что фура, по предварительным данным, стояла без габаритных огней.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
772
Re: Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в...
Отправлено: 12.05.25 - 11:55
#1
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судя по тому, что осталось, он и с "габаритами" не заметил бы фуру.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1568
Re: Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в...
Отправлено: 12.05.25 - 12:20
#2
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тут днем опасян на дорогах, а ночью и подавно для двухколесных
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
772
Re: Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в...
Отправлено: 12.05.25 - 12:29
#3
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на обочине стояла фура, читатель не уточнял?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7557
Re: Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в...
Отправлено: 12.05.25 - 12:35
#4
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Не видел как целая гора-фургон стоит на трассе, так не бывает
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2604
Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в ночном ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 12.05.25 - 12:37
#5
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Цитата:
директор пляжа:
на обочине стояла фура, читатель не уточнял?

Нет, не уточнял
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
851
Re: Фура без габаритных огней? - Водитель мотоцикла погиб в...
Отправлено: 12.05.25 - 14:21
#6
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Мотоциклистам, мопедистам и остальным, пора усвоить, хочешь жить перестань "летать", поскольку "рожденный ползать, летать не может"! Это золотые слова "пророческие"!
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