Отправлено: - 10:19

юля елиссева:

Цитата:Очень много и из Европы завозят лекарств. Я грузился как то, рядом колега из алматы. При мне с дергивает с груза чип, (шпион) он записывает температуру у товара по дороги. Ну и ложет себе в кабину. И мне такой подходит и говорит а ты че не будешь срывать?Я ему нет. Не буду. Слушай а если потом эти лекарства твоему внуку продадут(он взрослый дядя старше меня) вот ты щас поедешь, как ночью спать будешь? Не че в сердце не стукнет.Короче крыса ты. Ладно я понимаю украсть ящик апельсинов с фуры не обеднеют. , ну тут лекарства. Детям, женам.