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≡ Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51709
Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
Отправлено: 12.05.25 - 09:58
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В своем заявлении глава США отметил, что американцы на протяжении десятилетий значительно переплачивают за рецептурные лекарства, притом, что в соседних странах те же препараты, произведенные на тех же фабриках, стоят в пять-десять раз дешевле.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16555
Re: Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал...
Отправлено: 12.05.25 - 09:58
#1
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Нашу страну это не касается. У нас и без Трампа цены растут на любые лекарства, вещи, продукты. Наш народ этими новостями не испугать)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3748
Re: Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал...
Отправлено: 12.05.25 - 10:05
#2
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Индусы, массово производящие дженерики, лишь улыбнутся...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16555
Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
Отправлено: 12.05.25 - 10:19
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Очень много и из Европы завозят лекарств. Я грузился как то, рядом колега из алматы. При мне с дергивает с груза чип, (шпион) он записывает температуру у товара по дороги. Ну и ложет себе в кабину. И мне такой подходит и говорит а ты че не будешь срывать?
Я ему нет. Не буду. Слушай а если потом эти лекарства твоему внуку продадут(он взрослый дядя старше меня) вот ты щас поедешь, как ночью спать будешь? Не че в сердце не стукнет.
Короче крыса ты. Ладно я понимаю украсть ящик апельсинов с фуры не обеднеют. , ну тут лекарства. Детям, женам.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10310
Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
Отправлено: 12.05.25 - 10:25
#4
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Цитата:
Vit:
Ладно я понимаю украсть ящик апельсинов с фуры не обеднеют

они же в палетах уложены,всё видно будет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16555
Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал “исторический“ указ
Отправлено: 12.05.25 - 10:29
#5
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Цитата:
Добринцофф:
они же в палетах уложены,всё видно будет

Там много есть секретов. Много вариантов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18113
Re: Цены на лекарства вырастут по всему миру? Трамп анонсировал...
Отправлено: 12.05.25 - 10:38
#6
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Цитата:
С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо,


дожили
амеры плачут что с их страной обращались несправедливо
завтра он скажет что страна в кольце врагов, америку всю жизнь хотела захватить мексика а в канаде притесняют англоязычных)) нужно срочно провести операцию по освобождению Виннипега от французских нацистов)
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