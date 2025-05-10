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≡ Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51706
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
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Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44597
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 20:52
#30
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Цитата:
Гога:
Ответа даже не ждите . Цитата:

Зачем ответ писать и не по теме?
Я лишь соблюдаю правила НГ..
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1971
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 23:19
#31
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Цитата:
111:
Зачем ответ писать и не по теме? Я лишь соблюдаю правила НГ..


.....Сегодня мы поговорим о психологии лжи, про ложь и обман. Мы посмотрим на это с разных точек зрения:- почему люди врут?- как на это реагировать и что с этим делать?- как распознать ложь?- как не врать себе? Наше время в большей мере век обмана. Обман на социально-политическом уровне, обман на мелком уровне, когда начальники обманывают подчинённых, и обман на бытовом уровне, когда супруги врут друг другу и просто знакомые ради красного словца и т.д. Почему люди делают это? Причин очень много, но главные причины про ложь и обман попытаемся вскрыть:1 причина. Зачастую люди обманывают для того, чтобы почувствовать себя значительным, т.е. присваивают себе то, чего у них нет, и получают удовольствие хотя бы от этого.2 причина. Обман несёт в себе некую выгоду. Наше время – время краткосрочной выгоды, люди врут, не задумываясь о будущем, и к чему ложь может привести.К чему ложь может привести: Во – первых, если человек долго врёт, обман будет вскрыт, в этом случае как бы человек не выворачивался, он потерпит фиаско если он выдаёт себя не за того кем является.Во – вторых, ложь разрушительно действует на организм и на психику, и когда мы говорим одно, а имеем в виду другое, мы один раз соврали и теперь всегда должны поддерживать этот образ и помнить об этом, т.е. нужно входить в легенду.В – третьих, ложь на бытовом уровне это самое вредное для психики, происходит истощение, потому – что определённые участки мозга должны помнить об этом, напрягаться, и происходит разрушение мозга и преждевременное старение.В – четвёртых вред нравственно - духовной лжи. С точки зрения глубинной психологии считается, что внутри человека сокрыта высшее духовное начало – Бог, который знает истину, и когда человек врёт он как будто, эту связь с Богом отдаляет, тогда человек начинает жить в такой мутной атмосфере и отличать правду от лжи, а после этого начинает врать сам себе. Человек лгущий закрывает контакт с истинным Я, и в конце концов это приводит к потере доверия, поэтому даже в бизнесе требуется подтверждённое доверие, чтобы в определённой ситуации человек сказал – человек сделал.Быть честным с тактической точки зрения может не всегда выгодно, выгоднее соврать, но в долгосрочном смысле, это конечно же выгодно, причём это касается не только духовной и высшей судьбы, а это касается обычной репутации и обычного отношения, вот когда человек постоянно лжёт ему перестают доверять и от него отворачиваются другие люди. Нужно помнить, что долгосрочная привычка ко лжи, мелкая ложь приводит к тому, что образуется крупная ложь, и она разрушительно влияет на человеческий организм, как говорится: лживому человеку удача долго не улыбается. Давайте забудем про ложь и обман в нашей жизни, и очистим атмосферу для нас, для наших детей, и в конце концов для нашего организма. Всего вам самого доброго.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1971
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 23:26
#32
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Какой бывает ложь и как ее распознать: 15 признаковПодробнее на РБК:https://trends.rbc.ru/trends/social/62cede5c9a7947a574264453?from=copy
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