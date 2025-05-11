Отправлено: - 23:22

maxsaf:

Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить.

maxsaf:

Ссылки не будет, опровергайте, кому не лень

Цитата:Цитата:---А чего опровергать - то ?Вот что пишут .Пленный боец ВСУ пожаловался на жестокость заградотрядовПленный Чебанов: Заградотряды ВСУ выдавливают подразделения впередАлександра Синицына (Ночной линейный редактор) Фото: Thibault Camus / Reuters Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить. О жестокости заградотрядов рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов, передает РИА Новости. «Тебя давят только вперед, ты назад не можешь отступить, потому что сзади тебя стоит бригада, которая не дает тебе идти назад», — объяснил военнопленный. По его словам, если бойцы заградотряда заметят отступающих, они начнут бить по ним огнем атиллерии или насылать FPV-дроны. Кроме того, Чебанов рассказал, что в случае ранения бойцов обещали эвакуировать из зоны боевых действий, однако раненых не забирали. По информации пленного бойца, в состав заградотрядов входили 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 110 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, а так же отдельная президентская бригада ВСУ. Ранее плененный в Курской области украинский военный Евгений Орловский рассказал о страхе в глазах остающихся на фронте бойцов ВСУ. Он заявил, что на передовой все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года.---****