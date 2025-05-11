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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 20:57
#6271
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Цитата:
maxsaf:
Разговоры о переговорах очень позитивн

С наркоманом Зеленским будут у Путина переговоры, он сам сказал сегодня ночью, а раньше то как.
С террористами не ведем переговоров..
Сломали его и все, и зетники и ватники что то приуныли теперь..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 21:11
#6272
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:09
#6273
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Ну что там по новостям, что то в телегу давно не заходил..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:32
#6274
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----Удивляюсь , чего такого страшного нашли в моём комменте 6272??? Вопрос задал главреду в личку , жду ответа :-x ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:35
#6275
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Цитата:
111:
С наркоманом Зеленским

Заметь, это ты сказал :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:41
#6276
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----Может до утра 30 тупых комментов здесь накидать ? Или картинок ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:43
#6277
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Цитата:
Гога:
Или картинок ?

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27646
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 22:56
#6278
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:03
#6279
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----Товарищ позвонил с Обнинска .В Обнинске следственные органы начали проверку после инцидента с участием несовершеннолетних, повредивших флаг с георгиевской лентой.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:04
#6280
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Цитата:
maxsaf:
Заметь, это ты сказал

----Не , как всегда вы не так это поняли :lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:12
#6281
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Цитата:
111:
С наркоманом Зеленским будут у Путина переговоры

----МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:15
#6282
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве «немедленно» согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:21
#6283
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Цитата:
Гога:
предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

Это то понятно, что Путин сломался и требует переговоров, уничтожив всю свою вторую армию мира из за каких то 20ти процентов территории Украины и не имеющий возможности захватить все остальное..
Теперь вот будет унизительно вести переговоры с каким то комиком, который унизил всю Россию и не дал Украине капитулировать.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:22
#6284
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Цитата:
maxsaf:
Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить.

Цитата:
maxsaf:
Ссылки не будет, опровергайте, кому не лень


---А чего опровергать - то ?

Вот что пишут .
Пленный боец ВСУ пожаловался на жестокость заградотрядовПленный Чебанов: Заградотряды ВСУ выдавливают подразделения впередАлександра Синицына (Ночной линейный редактор) Фото: Thibault Camus / Reuters Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить. О жестокости заградотрядов рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов, передает РИА Новости. «Тебя давят только вперед, ты назад не можешь отступить, потому что сзади тебя стоит бригада, которая не дает тебе идти назад», — объяснил военнопленный. По его словам, если бойцы заградотряда заметят отступающих, они начнут бить по ним огнем атиллерии или насылать FPV-дроны. Кроме того, Чебанов рассказал, что в случае ранения бойцов обещали эвакуировать из зоны боевых действий, однако раненых не забирали. По информации пленного бойца, в состав заградотрядов входили 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 110 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, а так же отдельная президентская бригада ВСУ. Ранее плененный в Курской области украинский военный Евгений Орловский рассказал о страхе в глазах остающихся на фронте бойцов ВСУ. Он заявил, что на передовой все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года.
---****
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11887
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:23
#6285
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Цитата:
111:
который унизил всю Россию

----Как - то не заметил :-x :-x
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