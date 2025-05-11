Re: На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные...

Отправлено: - 21:00

Продали все недра за 1 тэнгэ и теперь хоть как то штрафы только на них налаживаем и то непонятно, куда эти деньги идут, тоже копейки..