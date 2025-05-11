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≡ На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные компании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51706
На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные компании
Отправлено: 11.05.25 - 21:00
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Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о результатах налоговых проверок в отношении угледобывающих предприятий и их контрагентов. Данные о нарушениях в деятельности предприятий он озвучил в своем ответе на депутатский запрос.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44595
Re: На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные...
Отправлено: 11.05.25 - 21:00
#1
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Продали все недра за 1 тэнгэ и теперь хоть как то штрафы только на них налаживаем и то непонятно, куда эти деньги идут, тоже копейки..
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