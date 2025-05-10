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≡ Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51706
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
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Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44595
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 20:52
#30
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Цитата:
Гога:
Ответа даже не ждите . Цитата:

Зачем ответ писать и не по теме?
Я лишь соблюдаю правила НГ..
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