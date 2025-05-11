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≡ День матери сегодня празднуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51705
День матери сегодня празднуют в Казахстане
Отправлено: 11.05.25 - 15:54
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- Материнская любовь - источник силы, поддержки и вдохновения на протяжении всей жизни. Благодаря вам в мире становится больше добра, милосердия и душевного тепла, - поздравил с праздником Уполномоченный по правам человека в РК Артур ЛАСТАЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44591
День матери сегодня празднуют в Казахстане
Отправлено: 11.05.25 - 15:54
#1
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Опять дату перенесли?
Да штож такое..
У нас сколько переносов дат, любая мать не нарожает столько, как даты переносят..
А когда день матери выпадет на день Победы, что будет важнее, мать или победа советских людей в СССР, в том числе приравненных к ним СВОшников?
Тут весьма щепетильный вопрос, что или кто тебе дороже..

[Исправлено: 111, 11.05.2025 - 16:57]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4284
Re: День матери сегодня празднуют в Казахстане
Отправлено: 11.05.25 - 16:03
#2
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Цитата:
111:
Опять дату перенесли?

Опять отжигаешь?
Кто, что и куда перенёс?
День матери всегда был и есть второе воскресенье мая. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16552
День матери сегодня празднуют в Казахстане
Отправлено: 11.05.25 - 18:35
#3
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Звонит мне, Сегодня у тебя же выходной? Ну.
Забери сына с садика.
Ок
Забрал иду за руки держу прогулка. Домой маме привел. Отдал.
Через 10 мин она звонит носки не его..

Слушай сына привел? В носках?) че ещё тебе надо?. Я ваще должен щас в сауне с голыми дельвинками купаться.

Мы с тобой не живём. Все точка

[Исправлено: Vit, 11.05.2025 - 18:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16552
День матери сегодня празднуют в Казахстане
Отправлено: 11.05.25 - 18:54
#4
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Я и так иду на жертвы. Пишусь ехать в РФ к папе(тестю). По просьбе жены бывшей. Время, деньги теряю. Я не олигарх что б свое время дарить.

Вы бабы тоже научитесь прощать, любить.

[Исправлено: Vit, 11.05.2025 - 18:56]
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