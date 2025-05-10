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≡ Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51705
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
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Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44591
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 13:19
#15
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Цитата:
А после того, как наш северный сосед показал всему миру свои неоимперские амбиции, покушаясь на постсоветский географический статус-кво, былое, вполне себе мирное (связанное с обязательствами мужчин призывного возраста нести службу в армии и поздравлениями женской половины с «мужским праздником») понятие «защитник Родины» обретает совсем иное содержательное, весьма беспокойное и тревожное значение.


Да, именно так.
Вот они, сегодняшние Герои, приравненные к сегодняшним ветеранам Великой, Бочкарев и Игорь Сафонов,

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11877
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 13:20
#16
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Цитата:
111:
Трамп говорю выиграл войну

Цитата:
111:
деды как и мой, Герои Советского Союза

----И оба врете :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44591
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 13:30
#17
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Цитата:
Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?

Конечно нет однозначно!
Случилось это в аккурат после того, как вы или ваши начальники решили отдать ядерное оружие.
А сейчас мы даже Хаймарсов прошлого века не можем наделать, не говоря уже о современных ракетах и дронах..
Тут у вас мимо..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16550
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 15:25
#18
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Цитата:
111:
Вот они, сегодняшние Герои, приравненные к сегодняшним ветеранам

Не трясись.убивать будут всех. Когда хребет России сломают. Думаешь твои друзья бандеровцы (нацики) спасут?. Все мы будем на одной веревке висеть. Так что раслабся.) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18111
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 16:31
#19
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Кого он их себя ставит этот косанов? Лидера общественного мнения? Блогера? Колумниста?

Спойлер президента на выборах решил что он политик и моральный камертон? Тьфу
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
226
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 01:21
#20
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защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
Я так думаю что если усиленно воспитывать детей в тотальной лжи ради нескольких людей , то можно ожидать всего чего угодно. Не проще ли жить по человечески уважаемый???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 02:02
#21
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Цитата:
ZanoZOV:
Не проще ли жить по человечески уважаемый???

Такой простой фразой затронули такую сложную тему. Жить по человечески это как? Какие цели у человечества? Просто плодиться и размножаться? Не уничтожить собственную цивилизацию? Многие из нас застанут принципиально новое правительство, это случится при нашей жизни. К тому времени мы должны успеть определиться с термином "жить по человечески", и передать его смысл дальше.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1969
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 03:07
#22
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Цитата:
111:
Не к казахам, а к Казахстану, наши деды как и мой, Герои Советского Союза, воевали за СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, не за Казахстан.

.....ты нам деда покажи расскажи кто такой по маме или папе...героев своих мы должны знать...где воевал за что героя получил...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44591
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 03:29
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..ты нам деда покажи расскажи кто такой по маме или папе

Давай при личной встрече, и поедем на его могилу за 350 км от нас, вместе.
Согласен?
И да, заедем к его детям в Береке и в Качары и потом в Дружбу, Камыстинский, к внучке бульбашке, рядом могила его в Раздольном, Наурзум, моей сестре и все за твой счет.
По рукам?

[Исправлено: 111, 11.05.2025 - 04:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 04:39
#24
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты нам деда покажи расскажи кто такой по маме или папе...героев своих мы должны знать...где воевал за что героя получил...

Да кого вы слушаете, выдумал он себе деда-героя, а теперь позорит его память своими поступками :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 04:40
#25
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Цитата:
111:
Давай при личной встрече

Не, так не пойдет. Давай сюда наградной лист выкладывай, за что и где он у тебя героя советского союза получил.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1969
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 13:32
#26
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Цитата:
111:
Давай при личной встрече, и поедем на его могилу за 350 км от нас, вместе. Согласен? И да, заедем к его детям в Береке и в Качары и потом в Дружбу, Камыстинский, к внучке бульбашке, рядом могила его в Раздольном, Наурзум, моей сестре и все за твой счет. По рукам?

.....давай не будем дававать ненадо обьезжать всё область,сегодня мы живём в паутине интернета нажми на кнопочку в комке и мы все узнаем твоего деда героя тебе будет приятно все узнают твоего деда героя да мы будем гордится нашим земляком героем....в родном его селении улица должна быть названа в его честь...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44591
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 13:34
#27
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
давай не будем дававать

Ну..
Начались отмазки..
Понятно все.
Проехали.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1969
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 11.05.25 - 16:08
#28
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Цитата:
111:
Ну.. Начались отмазки.. Понятно все. Проехали.

....мы не отмазываемся покажи нам дада хотим видить знать хоть могилку или родственников его !!!!!ОН ВЕДЬ ГЕРОЙ САМОГО СОЮЗА!!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11877
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 11.05.25 - 16:41
#29
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ОН ВЕДЬ ГЕРОЙ САМОГО СОЮЗА!!!!

----Ответа даже не ждите . Цитата:
maxsaf:
Давай сюда наградной лист выкладывай, за что и где он у тебя героя советского союза получил.

---И тут ответа не будет :-x
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