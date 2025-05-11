Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:40
Цитата:
Очень хочет, в Москву хочет. А поуехавших в Европу несколько миллионов не хотят на родину, позащищать ее немножко?
saba:
Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?
Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?
Очень хочет, в Москву хочет. А поуехавших в Европу несколько миллионов не хотят на родину, позащищать ее немножко?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:41
Цитата:
Это как подпирать надо что эти выловленные ещё и часть Курска захватили?))
maxsaf:
В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают
В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают
Это как подпирать надо что эти выловленные ещё и часть Курска захватили?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:43
Цитата:
Я в отличие от тебя в такие гости не хожу
Цитата:
Не перекручивая, с Украиной - может, но сейчас то война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.
abaika95:
Когда тебя зовут в гости и там кто-то пьяный начинает драку а потом блюёт на стол
Когда тебя зовут в гости и там кто-то пьяный начинает драку а потом блюёт на стол
Я в отличие от тебя в такие гости не хожу
Цитата:
abaika95:
А Россия с этой Украиной три года справится не может что приходится из северной Кореи себе бедолаг выписывать или с другой?)))
А Россия с этой Украиной три года справится не может что приходится из северной Кореи себе бедолаг выписывать или с другой?)))
Не перекручивая, с Украиной - может, но сейчас то война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:47
Цитата:
А чё уже были эксцессы?)
Потом за тебя приходилось извиняться?)
Цитата:
Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать
Финансы урезали
А с Украиной Путин всеровно справится не может
maxsaf:
Я в отличие от тебя в такие гости не хожу
Я в отличие от тебя в такие гости не хожу
А чё уже были эксцессы?)
Потом за тебя приходилось извиняться?)
Цитата:
maxsaf:
война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.
война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.
Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать
Финансы урезали
А с Украиной Путин всеровно справится не может
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:53
Цитата:
Прям ни разу?)) Отниму-ка я у вас заград-девственность. Теперь не говорите, что ни разу не слышали
Цитата:
Ссылки не будет, опровергайте, кому не лень
saba:
Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное!
Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное!
Прям ни разу?)) Отниму-ка я у вас заград-девственность. Теперь не говорите, что ни разу не слышали
Цитата:
Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить. О жестокости заградотрядов рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов, передает РИА Новости.
Ссылки не будет, опровергайте, кому не лень
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:55
Цитата:
Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.
abaika95:
А чё уже были эксцессы?) Потом за тебя приходилось извиняться?)
А чё уже были эксцессы?) Потом за тебя приходилось извиняться?)
Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:57
Цитата:
Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти. Не получается никак, да, Абайка?
abaika95:
Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать Финансы урезали А с Украиной Путин всеровно справится не может
Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать Финансы урезали А с Украиной Путин всеровно справится не может
Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти. Не получается никак, да, Абайка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 11:18
Цитата:
Опровергать что? РИА когда то про распятого мальчика на серьезных щах рассказывали))
Цитата:
Ну ты бы извинялся в гостях за такого хулигана? Цитата:
Когда он станет не угодным его окружение отвезёт в Гаагу
Но пока он позволяет воровать у солдат и убивать их пачками чтобы скрыть хищения он угоден)
maxsaf:
передает РИА Новости
передает РИА Новости
Опровергать что? РИА когда то про распятого мальчика на серьезных щах рассказывали))
Цитата:
maxsaf:
Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.
Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.
Ну ты бы извинялся в гостях за такого хулигана? Цитата:
maxsaf:
Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти
Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти
Когда он станет не угодным его окружение отвезёт в Гаагу
Но пока он позволяет воровать у солдат и убивать их пачками чтобы скрыть хищения он угоден)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 12:30
Цитата:
Что, за Стрим ей не хочешь платить?
Vit:
А не все. Щас пролистал там три подруги.
А не все. Щас пролистал там три подруги.
Что, за Стрим ей не хочешь платить?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 12:32
Цитата:
А приезжает Путин в Костанай раз в неделю..
Ога..
maxsaf:
Ты же обычно прячешься когда он приезжает
Ты же обычно прячешься когда он приезжает
А приезжает Путин в Костанай раз в неделю..
Ога..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 13:53
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 14:00
Путин требует переговоров..
Сломал его наконец Зеленский?
Сломал его наконец Зеленский?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать