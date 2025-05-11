Отправлено: - 10:43

abaika95:

Когда тебя зовут в гости и там кто-то пьяный начинает драку а потом блюёт на стол

abaika95:

А Россия с этой Украиной три года справится не может что приходится из северной Кореи себе бедолаг выписывать или с другой?)))

Цитата:Я в отличие от тебя в такие гости не хожуЦитата:Не перекручивая, с Украиной - может, но сейчас то война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.