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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 418 из 418«1...416417418
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:40
#6256
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Цитата:
saba:
Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?

Очень хочет, в Москву хочет. А поуехавших в Европу несколько миллионов не хотят на родину, позащищать ее немножко?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:41
#6257
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Цитата:
maxsaf:
В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают

Это как подпирать надо что эти выловленные ещё и часть Курска захватили?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:43
#6258
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Цитата:
abaika95:
Когда тебя зовут в гости и там кто-то пьяный начинает драку а потом блюёт на стол

Я в отличие от тебя в такие гости не хожу

Цитата:
abaika95:
А Россия с этой Украиной три года справится не может что приходится из северной Кореи себе бедолаг выписывать или с другой?)))

Не перекручивая, с Украиной - может, но сейчас то война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:47
#6259
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Цитата:
maxsaf:
Я в отличие от тебя в такие гости не хожу

А чё уже были эксцессы?)
Потом за тебя приходилось извиняться?)
Цитата:
maxsaf:
война идёт с коллективным западом, против их миллиардов.

Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать
Финансы урезали
А с Украиной Путин всеровно справится не может
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:53
#6260
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Цитата:
saba:
Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное!

Прям ни разу?)) Отниму-ка я у вас заград-девственность. Теперь не говорите, что ни разу не слышали :lol:


Цитата:
Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются тем, что выдавливают передовые подразделения, не давая им возможности отступить. О жестокости заградотрядов рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов, передает РИА Новости.


Ссылки не будет, опровергайте, кому не лень :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:55
#6261
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Цитата:
abaika95:
А чё уже были эксцессы?) Потом за тебя приходилось извиняться?)

Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 10:57
#6262
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Цитата:
abaika95:
Ну как видим коллективный запад не шибко торопится помогать Финансы урезали А с Украиной Путин всеровно справится не может

Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти. Не получается никак, да, Абайка?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 11:18
#6263
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Цитата:
maxsaf:
передает РИА Новости

Опровергать что? РИА когда то про распятого мальчика на серьезных щах рассказывали))
Цитата:
maxsaf:
Зачем? Просто я не пью, и не хожу туда, где напиваются до соплей.

Ну ты бы извинялся в гостях за такого хулигана? Цитата:
maxsaf:
Да ты на словах уже в 2014 году победил Путина, все грозился его в Гаагу отвезти

Когда он станет не угодным его окружение отвезёт в Гаагу
Но пока он позволяет воровать у солдат и убивать их пачками чтобы скрыть хищения он угоден)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 12:30
#6264
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Цитата:
Vit:
А не все. Щас пролистал там три подруги.

Что, за Стрим ей не хочешь платить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 12:32
#6265
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Цитата:
maxsaf:
Ты же обычно прячешься когда он приезжает

А приезжает Путин в Костанай раз в неделю..
Ога..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 13:53
#6266
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Просроченный суповой набор, как сказали общественники для собак, ветерану Великой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 14:00
#6267
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Путин требует переговоров..
Сломал его наконец Зеленский?


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