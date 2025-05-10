Отправлено: - 13:36

111:

Нам дали понять, что СВО это добро и многие казахстанцы, еще колеблющиеся, пойдут скоро взасос целоваться с ватниками, даже канадскими.

Цитата:.....и не только с канадскими сборщиками клубники само разумеется как сезон кончится приеду...