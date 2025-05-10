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≡ Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51704
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
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В Москву на парад в честь 9 мая прибыли более 20 лидеров иностранных государств, например председатель КНР Си Цзиньпин. В их числе был и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Там же президент России Владимир Путин передал Токаеву наградной лист его отца.

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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1967
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 13:36
#15
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Цитата:
111:
Нам дали понять, что СВО это добро и многие казахстанцы, еще колеблющиеся, пойдут скоро взасос целоваться с ватниками, даже канадскими.


.....и не только с канадскими сборщиками клубники само разумеется как сезон кончится приеду...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1967
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 13:40
#16
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Цитата:
111:
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.


....ты нам ето неговори мы верим знаем весь душок твой,езжай в Бугристое что находится за Каераком и им скажи....
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