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≡ Путин передал Токаеву наградной лист его отца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51704
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 14:32
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Кемел Токаев был призван на фронт в 1942 году. Вскоре он стал командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения он служил в 7-м гвардейском танковом полку. В своей книге "Солдат ушел на войну" Кемел Токаев описал ужасы и страдания тех, кто воевал на фронте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16550
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 11.05.25 - 13:07
#15
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Цитата:
abaika95:
Почему передумали? И зачем эту бумажку надо было сейчас дарить ?)

Психологам нужно аккуратно раздавать дипломы. У них потом в голове тараканы ползают)
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