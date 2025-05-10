Отправлено: - 12:22

EvilWizard:

Это из какой реальности вещаешь? Не все русские то поддерживают этот мрак, устроенный Россией,

Цитата:Разумеется я тоже не поддерживаю.Но это же временно.завтра санкции снимут, тишь да благодать у нас будет с ватниками и зетпатриотами, как будто ничего не было.Ну останется любовь к Путину у них и черт с ними..Ведь без Путина у них нет России или она не будет такой, как есть при Путине.Но нам с ними жить, не с украинцами и нам скажут и уже говорят, путинская Россия есть хорошо.А мы для хохлов или украинцев всегда будем плохими, независимо от того, путинский ватник он или против Путина, в отличии от тех же россиян, то есть русских..Ну у нас так вот повелось.