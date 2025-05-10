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Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51704
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
В Москву на парад в честь 9 мая прибыли более 20 лидеров иностранных государств, например председатель КНР Си Цзиньпин. В их числе был и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Там же президент России Владимир Путин передал Токаеву наградной лист его отца.
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Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
Смешные и глупые.
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:53
Ну мы без Китайского Пина некуда просто..
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 19:29
Ну и всё таки нужно признать, что казахи исторически так уж сложилось и русские, практически единый народ и не только печенеги и монголы нас сблизили как бы размножением вместе с русскими.
Мы более русские чем те же украинцы.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Так уж повелось..
Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..
Мы более русские чем те же украинцы.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Так уж повелось..
Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 122
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 21:37
Цитата:
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
111:
украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского
украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1614
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 23:08
Цитата:
главнее кого ? око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
111:
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
главнее кого ? око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 23:10
Цитата:
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
111:
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.. То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.. То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 02:13
Комментарий удален модератором.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 02:21
Цитата:
.....он же говорил что работал на предприятии с девицами с низкой социальальнай ответственностью а как говорится с кем поведёшься того и наберёшься вот приходится изворачиваться...
maxsaf:
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
.....он же говорил что работал на предприятии с девицами с низкой социальальнай ответственностью а как говорится с кем поведёшься того и наберёшься вот приходится изворачиваться...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 171
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 08:10
Цитата:
Это из какой реальности вещаешь? Не все русские то поддерживают этот мрак, устроенный Россией, не говоря уж о всех казахстанцах или о большинстве. Местами, конечно, особенно в приграничье и есть пророссийские настроения, где-то и симпатизирует РФ некое анклавное большинство. На Донбассе они тоже были - ждуны, без них бы ничего не было... Российские адепты-зомби везде имеются. Даже в Канаде.
111:
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Это из какой реальности вещаешь? Не все русские то поддерживают этот мрак, устроенный Россией, не говоря уж о всех казахстанцах или о большинстве. Местами, конечно, особенно в приграничье и есть пророссийские настроения, где-то и симпатизирует РФ некое анклавное большинство. На Донбассе они тоже были - ждуны, без них бы ничего не было... Российские адепты-зомби везде имеются. Даже в Канаде.
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 11.05.25 - 08:24
Цитата:
Других просто не имеется. Тут либо российские, либо Американские (даже те адепт-зомби, которые думают, что они за Украину - они тоже Американские)
Если уж делить - то только на две эти категории, остальное - от лукавого.
EvilWizard:
Российские адепты-зомби везде имеются. Даже в Канаде.
Российские адепты-зомби везде имеются. Даже в Канаде.
Других просто не имеется. Тут либо российские, либо Американские (даже те адепт-зомби, которые думают, что они за Украину - они тоже Американские)
Если уж делить - то только на две эти категории, остальное - от лукавого.
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 11.05.25 - 11:00
Цитата:
Не американские, а сшанские.
Подавляющее большинство стран и жителей обеих Америк - здравомыслящие и поддерживают Россию.
Да и в США и в Европе не все с ума сошли.
Так что тех, кто поддерживает нацизм в Европе - ничтожное меньшинство.
maxsaf:
либо Американские
либо Американские
Не американские, а сшанские.
Подавляющее большинство стран и жителей обеих Америк - здравомыслящие и поддерживают Россию.
Да и в США и в Европе не все с ума сошли.
Так что тех, кто поддерживает нацизм в Европе - ничтожное меньшинство.
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 11.05.25 - 12:13
Цитата:
Всякие там око, все таки коллективный разум, а в отдельности Пин, все таки наш хозяин и что делает он, то и делаем мы.
Не поехал бы на парад и наши войска тоже бы не поперлись поддерживать СВО Путина..
Ак мы всему миру показали и Путину, мывам поддержим, но не суйтесь к нам..
YESNO:
око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
Всякие там око, все таки коллективный разум, а в отдельности Пин, все таки наш хозяин и что делает он, то и делаем мы.
Не поехал бы на парад и наши войска тоже бы не поперлись поддерживать СВО Путина..
Ак мы всему миру показали и Путину, мывам поддержим, но не суйтесь к нам..
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 11.05.25 - 12:22
Цитата:
Разумеется я тоже не поддерживаю.
Но это же временно.
завтра санкции снимут, тишь да благодать у нас будет с ватниками и зетпатриотами, как будто ничего не было.
Ну останется любовь к Путину у них и черт с ними..
Ведь без Путина у них нет России или она не будет такой, как есть при Путине.
Но нам с ними жить, не с украинцами и нам скажут и уже говорят, путинская Россия есть хорошо.
А мы для хохлов или украинцев всегда будем плохими, независимо от того, путинский ватник он или против Путина, в отличии от тех же россиян, то есть русских..
Ну у нас так вот повелось.
EvilWizard:
Это из какой реальности вещаешь? Не все русские то поддерживают этот мрак, устроенный Россией,
Это из какой реальности вещаешь? Не все русские то поддерживают этот мрак, устроенный Россией,
Разумеется я тоже не поддерживаю.
Но это же временно.
завтра санкции снимут, тишь да благодать у нас будет с ватниками и зетпатриотами, как будто ничего не было.
Ну останется любовь к Путину у них и черт с ними..
Ведь без Путина у них нет России или она не будет такой, как есть при Путине.
Но нам с ними жить, не с украинцами и нам скажут и уже говорят, путинская Россия есть хорошо.
А мы для хохлов или украинцев всегда будем плохими, независимо от того, путинский ватник он или против Путина, в отличии от тех же россиян, то есть русских..
Ну у нас так вот повелось.
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 11.05.25 - 12:28
Цитата:
Коллективно наше государство и мы в том числе признали СВО законным актом по отношению к Украине, послав на парад к СВОшникам свои отборные войска, правда без современного оружия, с палками как говорится, ну ослов или ишаков может привезли, но не показали, но не в этом дело
Нам дали понять, что СВО это добро и многие казахстанцы, еще колеблющиеся, пойдут скоро взасос целоваться с ватниками, даже канадскими.
Ну идейных у нас нет практически противников СВО, так, в тырнете только поспорить ради спора.
Только и всего..
Начальник:
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
Коллективно наше государство и мы в том числе признали СВО законным актом по отношению к Украине, послав на парад к СВОшникам свои отборные войска, правда без современного оружия, с палками как говорится, ну ослов или ишаков может привезли, но не показали, но не в этом дело
Нам дали понять, что СВО это добро и многие казахстанцы, еще колеблющиеся, пойдут скоро взасос целоваться с ватниками, даже канадскими.
Ну идейных у нас нет практически противников СВО, так, в тырнете только поспорить ради спора.
Только и всего..
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