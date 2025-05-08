Отправлено: - 12:18

Карачун:

Поэтому господину Гиньятову возможно стоит попробовать изменить текст иска на что-то типа " ...сейчас дорога не соответствует требованиям и т.д. и т.п. поэтому должна быть выведена из платных до устранения всех изъянов".

Цитата:Кстати даСудятся то по вопросу была ли она плохая на момент введения ее в платныеОтветчик доказал что она была нормальная а потом испортиласьВопроса о том что сейчас ее вывести из платных не стояло)