Отправлено: - 08:40

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О как.. Изъять 10 кг наркоты , КРУПНАЯ операция КНБ.. Ладно бы поймали наркокартель или еще кого то, настоящих производителей наркоты, а то ловят несчастных туристо , зато звезды себе и премии..

Цитата:Наркотик наркотику рознь. Тут речь не о контрабанде сала, которое тебе втихаря "коллеги по цеху" присылают за твои труды )) Это серьезная партия, судя по стоимости. За такое можно и премию дать.