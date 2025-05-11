Отправлено: - 07:49

saba: Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя?

maxsaf:

Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.

Цитата:Перечитайте внимательно мою фразу:Цитата:Разве вы не восхищаетесь Зеленским?