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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:37
Цитата:
Кого освобождают то? Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"! Обернитесь вокруг, они и среди вас сейчас.
Эл-починно:
Одно дело освобождение,
Одно дело освобождение,
Кого освобождают то? Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"! Обернитесь вокруг, они и среди вас сейчас.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:44
Цитата:
Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя? Нет уж несите свой крест, вы сами в ответе за тех кого выбрали! Я же позорюсь за своего президента, который стоя на параде аплодировал участникам СВО! И я признаю, да я его выбирал.
maxsaf:
кто аплодирует стоя Хунке
кто аплодирует стоя Хунке
Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя? Нет уж несите свой крест, вы сами в ответе за тех кого выбрали! Я же позорюсь за своего президента, который стоя на параде аплодировал участникам СВО! И я признаю, да я его выбирал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:49
Цитата:
Цитата:
Разве вы не восхищаетесь Зеленским?
saba: Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя?Перечитайте внимательно мою фразу:
Цитата:
maxsaf:
Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.
Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.
Разве вы не восхищаетесь Зеленским?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:51
Цитата:
Канада за этот "косяк" извинилась, виновный ушел в отставку. А Украина как ни в чем ни бывало даже не попыталась искать оправданий, Украина не считает, что совершила что-то плохое. Для Украины это нормально, по их мнению извиняться не за что.
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 08:52]
saba:
Это ваш косяк!
Это ваш косяк!
Канада за этот "косяк" извинилась, виновный ушел в отставку. А Украина как ни в чем ни бывало даже не попыталась искать оправданий, Украина не считает, что совершила что-то плохое. Для Украины это нормально, по их мнению извиняться не за что.
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 08:52]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:55
Цитата:
Я на днях буквально говорил с человеком из Донецка. Он живой свидетель референдума, люди шли как на праздник, с его слов, чтобы проголосовать за присоединение к России. Бегут они не от России, а потому, что Украина не признала результаты референдума и ввязалась в войну, где финал и так известен.
saba:
Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"!
Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"!
Я на днях буквально говорил с человеком из Донецка. Он живой свидетель референдума, люди шли как на праздник, с его слов, чтобы проголосовать за присоединение к России. Бегут они не от России, а потому, что Украина не признала результаты референдума и ввязалась в войну, где финал и так известен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:28
Цитата:
Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда? Тоже живой свидетель! Когда нет половины жителей, какой может быть референдум, даже если все оставшиеся идут не под дулом автомата, а как на праздник?
Если же это ещё тот первый референдум, так его результаты Россия не признала! Такая вот заковыка!
maxsaf:
живой свидетель
живой свидетель
Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда? Тоже живой свидетель! Когда нет половины жителей, какой может быть референдум, даже если все оставшиеся идут не под дулом автомата, а как на праздник?
Если же это ещё тот первый референдум, так его результаты Россия не признала! Такая вот заковыка!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:34
Цитата:
Вообще без понятия кто он такой, я говорю про людей, с которыми лично общаюсь.
saba:
Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда?
Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда?
Вообще без понятия кто он такой, я говорю про людей, с которыми лично общаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:41
maxsaf:
без[/qu
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения! Я кстати тоже неоднократно приводил точку зрения тех кто живёт сейчас в Украине, моих воспитанников, моего одноклассника, как то всё равно у Вас и Ваших единомышленников нет им веры, что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!
без[/qu
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения! Я кстати тоже неоднократно приводил точку зрения тех кто живёт сейчас в Украине, моих воспитанников, моего одноклассника, как то всё равно у Вас и Ваших единомышленников нет им веры, что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:43
Цитата:
В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают. Конечно эти бедолаги не нацисты, тут вы правы на все сто.
saba:
что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!
что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!
В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают. Конечно эти бедолаги не нацисты, тут вы правы на все сто.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:44
Цитата:
У меня возраст не тот, чтобы сотворять себе кумира! Я не знаю его, я вижу лишь действия. Вызывает уважение тот факт, что несмотря на все Ваши настойчивые рекомендации Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта! Как то так!!!
maxsaf:
восхищаетесь
восхищаетесь
У меня возраст не тот, чтобы сотворять себе кумира! Я не знаю его, я вижу лишь действия. Вызывает уважение тот факт, что несмотря на все Ваши настойчивые рекомендации Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта! Как то так!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:44
Цитата:
Ну не попадаются мне такие. Они наверное все в Европе, они же туда так рвались, подальше от России
saba:
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения!
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения!
Ну не попадаются мне такие. Они наверное все в Европе, они же туда так рвались, подальше от России
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:45
Цитата:
Украина исчезает под ваши бурные апплодисменты
saba:
Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта!
Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта!
Украина исчезает под ваши бурные апплодисменты
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:52
Цитата:
Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное! Это всё Ваши вымыслы, в большинстве своём почерпнутые из российской пропаганды, которой как Вы уверяете Вы не читаете. Кстати все они не в регулярных частях ВСУ, состоят в теробороне, воевали в первые дни, пока не изгнали со своих земель врага,но в полной боевой готовности!
Кстати я ничего , в отличие от Вас не додумывал за Вашего собеседника из Донецка, который сейчас почему то в Канаде,хотя Донецк по Конституции РФ это территория России и контролируется Россией! Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?
maxsaf:
заградотрядами
заградотрядами
Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное! Это всё Ваши вымыслы, в большинстве своём почерпнутые из российской пропаганды, которой как Вы уверяете Вы не читаете. Кстати все они не в регулярных частях ВСУ, состоят в теробороне, воевали в первые дни, пока не изгнали со своих земель врага,но в полной боевой готовности!
Кстати я ничего , в отличие от Вас не додумывал за Вашего собеседника из Донецка, который сейчас почему то в Канаде,хотя Донецк по Конституции РФ это территория России и контролируется Россией! Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:58
И гагары тоже стонут,-им гагарам недоступнонаслажденье битвой жизни: Гром ударов
их пугает!
М.Горький Песнь о Буревестнике.
их пугает!
М.Горький Песнь о Буревестнике.
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