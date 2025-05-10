Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51703
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 14:32
Кемел Токаев был призван на фронт в 1942 году. Вскоре он стал командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения он служил в 7-м гвардейском танковом полку. В своей книге "Солдат ушел на войну" Кемел Токаев описал ужасы и страдания тех, кто воевал на фронте.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44580
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 14:32
Великий Путин помог казахскому президенту
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 15:32
Цитата:
Предлагаю проверить. А точно существует 111 в кз?. Может это биотопливо из Украины?) постоянные провокации.
111:
Великий Путин помог казахскому президенту
Великий Путин помог казахскому президенту
Предлагаю проверить. А точно существует 111 в кз?. Может это биотопливо из Украины?) постоянные провокации.
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:07
Я посмотрел в интернете, думал фейк! Ну не может любитель истории, такой как Путин сказать так неправильно! Орден Героя Советского Союза! Звание присуждалось Указом Президиума Верховного Совета СССР, и награждались медалью Золотая Звезда и орденом Ленина! Никакого ордена Героя Советского Союза не существовало
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:14
Цитата:
Я его видел! И потом да он выкладывает из всяких "ватных болот", но никто его утверждения ещё не опроверг! У меня другие источники информации, поэтому я не могу сказать насколько это достоверно, но наверное настолько же, насколько твоё утверждение что Зеленский наркоман! Ты в это веришь, он в то, что комбриг "пятнашки" убийца и садист, у каждого свои доказательства, честно говоря которые меня не интересуют.
Vit:
Я его видел! И потом да он выкладывает из всяких "ватных болот", но никто его утверждения ещё не опроверг! У меня другие источники информации, поэтому я не могу сказать насколько это достоверно, но наверное настолько же, насколько твоё утверждение что Зеленский наркоман! Ты в это веришь, он в то, что комбриг "пятнашки" убийца и садист, у каждого свои доказательства, честно говоря которые меня не интересуют.
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:17
Потому что будь Зеленский трижды наркоман, а комбриг наследником Чикатило это ничего не меняет! Просто идёт война!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18105
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:28
Цитата:
Не было присвоено значит были на то причины
И кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза? Бред какой-то
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.
Не было присвоено значит были на то причины
И кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза? Бред какой-то
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:06
Цитата:
saba: Я его виделДа я знаю что он наш. А на счёт наркомана. Саба друг ну ты же работал в такси. Видел повидение. Странное же.
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:14
Цитата:
Не вижу ничего такого! Меня после суток тоже многие подозревают в пьянстве!
Vit:
Странное же.
Странное же.
Не вижу ничего такого! Меня после суток тоже многие подозревают в пьянстве!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11873
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:44
Цитата:
----Где это написано ???
saba:
Орден Героя Советского Союза!
Орден Героя Советского Союза!
----Где это написано ???
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 11.05.25 - 07:12
Цитата:
Это Гога не написано. В Ютубе видел ролик, там Путин вручает документы Токаева и говорит слова про орден.Я поэтому и не поверил, подумал подтасовка
Гога:
Где это написано ???
Где это написано ???
Это Гога не написано. В Ютубе видел ролик, там Путин вручает документы Токаева и говорит слова про орден.Я поэтому и не поверил, подумал подтасовка
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 171
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 11.05.25 - 08:42
Цитата:
Как кто? Ну он же мнит себя наследником СССР и продолжателем дела Сталина-победителя. И победу уже вообще чуть ли не на свой счёт записал, уже прям уверовал ведь в то, что лично он причастен к ней и имеет прям права на неё)))) От того и карнавальные театрализованные шоу-победобесия, и "можем повторить" и прочее, прочее, прочее.
abaika95:
кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза?
кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза?
Как кто? Ну он же мнит себя наследником СССР и продолжателем дела Сталина-победителя. И победу уже вообще чуть ли не на свой счёт записал, уже прям уверовал ведь в то, что лично он причастен к ней и имеет прям права на неё)))) От того и карнавальные театрализованные шоу-победобесия, и "можем повторить" и прочее, прочее, прочее.
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 11.05.25 - 08:46
Ну всё. Капец форуму, можно тушить свет. Марика юрист поддержал. Щас тот проснётся к обеду и за кидает всё тут фотками с телеграмм болот.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать