НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:37
#6241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Одно дело освобождение,

Кого освобождают то? Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"! Обернитесь вокруг, они и среди вас сейчас.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:44
#6242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто аплодирует стоя Хунке

Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя? Нет уж несите свой крест, вы сами в ответе за тех кого выбрали! Я же позорюсь за своего президента, который стоя на параде аплодировал участникам СВО! И я признаю, да я его выбирал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:49
#6243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Это ваш косяк! Не нужно мне его приплетать, сами пригласили в парламент Канады, сами аплодировали, сами опозорились , а теперь я не я и лошадь не моя?
Перечитайте внимательно мою фразу:

Цитата:
maxsaf:
Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.

Разве вы не восхищаетесь Зеленским?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:51
#6244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это ваш косяк!

Канада за этот "косяк" извинилась, виновный ушел в отставку. А Украина как ни в чем ни бывало даже не попыталась искать оправданий, Украина не считает, что совершила что-то плохое. Для Украины это нормально, по их мнению извиняться не за что.

[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 08:52]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 07:55
#6245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да люди сбежали в ужасе, что придут эти "освободители"!

Я на днях буквально говорил с человеком из Донецка. Он живой свидетель референдума, люди шли как на праздник, с его слов, чтобы проголосовать за присоединение к России. Бегут они не от России, а потому, что Украина не признала результаты референдума и ввязалась в войну, где финал и так известен.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:28
#6246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
живой свидетель

Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда? Тоже живой свидетель! Когда нет половины жителей, какой может быть референдум, даже если все оставшиеся идут не под дулом автомата, а как на праздник?
Если же это ещё тот первый референдум, так его результаты Россия не признала! Такая вот заковыка!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:34
#6247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да ради Бога! Денис Казанский выступает на Ютубе он откуда?

Вообще без понятия кто он такой, я говорю про людей, с которыми лично общаюсь.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:41
#6248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf:
без[/qu
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения! Я кстати тоже неоднократно приводил точку зрения тех кто живёт сейчас в Украине, моих воспитанников, моего одноклассника, как то всё равно у Вас и Ваших единомышленников нет им веры, что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:43
#6249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что те кто сейчас ведут борьбу с агрессором не нацисты!

В это я очень даже охотно верю: их выловили на улице, и вопреки их желанию кинули на передок, а сзади заградотрядами подпирают. Конечно эти бедолаги не нацисты, тут вы правы на все сто.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:44
#6250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
восхищаетесь

У меня возраст не тот, чтобы сотворять себе кумира! Я не знаю его, я вижу лишь действия. Вызывает уважение тот факт, что несмотря на все Ваши настойчивые рекомендации Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта! Как то так!!!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:44
#6251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ну конечно, Вы же не смотрите тех кто транслирует не Вашу точку зрения!

Ну не попадаются мне такие. Они наверное все в Европе, они же туда так рвались, подальше от России :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:45
#6252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Украина под его руководством не сдалась превосходящим силам агрессора и оккупанта!

Украина исчезает под ваши бурные апплодисменты
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 08:52
#6253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
заградотрядами

Ни разу ничего подобного от них не слышал! Ни про какие заградотряды, ни про что нибудь подобное! Это всё Ваши вымыслы, в большинстве своём почерпнутые из российской пропаганды, которой как Вы уверяете Вы не читаете. Кстати все они не в регулярных частях ВСУ, состоят в теробороне, воевали в первые дни, пока не изгнали со своих земель врага,но в полной боевой готовности!
Кстати я ничего , в отличие от Вас не додумывал за Вашего собеседника из Донецка, который сейчас почему то в Канаде,хотя Донецк по Конституции РФ это территория России и контролируется Россией! Он не хочет в Донецк вернуться, излить свой горячий восторг правлением РФ?
Профайл
Страница 417 из 417«1...415416417
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS