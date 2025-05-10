НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный наркоканал
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51703
Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный наркоканал
Отправлено: 10.05.25 - 17:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с полицией и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии. В результате совместных действий изъято свыше 10 килограмм метамфетамина.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44580
Re: Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный...
Отправлено: 10.05.25 - 17:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как..
Изъять 10 кг наркоты , КРУПНАЯ операция КНБ..
Ладно бы поймали наркокартель или еще кого то, настоящих производителей наркоты, а то ловят несчастных туристо , зато звезды себе и премии..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27637
Re: Крупная спецоперация КНБ: ликвидирован международный...
Отправлено: 11.05.25 - 08:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О как.. Изъять 10 кг наркоты , КРУПНАЯ операция КНБ.. Ладно бы поймали наркокартель или еще кого то, настоящих производителей наркоты, а то ловят несчастных туристо , зато звезды себе и премии..

Наркотик наркотику рознь. Тут речь не о контрабанде сала, которое тебе втихаря "коллеги по цеху" присылают за твои труды )) Это серьезная партия, судя по стоимости. За такое можно и премию дать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS