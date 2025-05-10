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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 22:07
#6226
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Цитата:
111: Она у нас во дворе стримы и
А не все. Щас пролистал там три подруги. Посвистуют все. Там ещё этот молодой в кепке скачет. Сутенер что ли. Он почти везде. Не-а. Чёт я очкую с неадкватами мутить))) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:13
#6227
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.

Да и не надо на сто процентов, одного процента хватит. Один процент от пяти тысяч нарушений перемирия это уже пятьдесят нарушений. Достаточно для того, чтобы утверждать, что перемирие не соблюдается одной из сторон.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:17
#6228
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Цитата:
saba:
Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?

Конечно по другому, сейчас вы восхищаетесь теми, кто сносит памятники лётчикам, бомбившим Берлин. Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:19
#6229
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Цитата:
111:
Интересно, щящлык из свинины есть еще не грех?

Манкуртам точно не грех. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:20
#6230
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Цитата:
Карачун:
Замечательно. Вы ещё коллег своих подбейте на такое деяние и будете просто лучшим человеком на земле.

А вы своих не хотите подбить на то же самое? Вообще будет тишь да гладь :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:25
#6231
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.

Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны. Им можно доверять? В чем смысл и где тут логика?

[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 00:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:26
#6232
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Цитата:
maxsaf:
Манкуртам точно не грех.

Хех..
Все, кто употребляют свинину манкурты?
Прикольно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:27
#6233
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Цитата:
maxsaf:
Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны.

Господи, какая же наивность.
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:58
#6234
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О, Путина сломали и теперь он просит переговоров.
Во прикол..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:42
#6235
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Цитата:
111:
Все, кто употребляют свинину манкурты?

Нет. Я этого и не утверждал, ты как обычно сам придумал, сам обиделся :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:43
#6236
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Цитата:
111:
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!

Откуда ты знаешь? Ты же обычно прячешься когда он приезжает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:57
#6237
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:59
#6238
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это относится и к информации о соблюдении перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.
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