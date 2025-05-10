Отправлено: - 23:13

Тимур Гафуров:

В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.

Цитата:Да и не надо на сто процентов, одного процента хватит. Один процент от пяти тысяч нарушений перемирия это уже пятьдесят нарушений. Достаточно для того, чтобы утверждать, что перемирие не соблюдается одной из сторон.