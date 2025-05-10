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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 22:07
Цитата:
111: Она у нас во дворе стримы иА не все. Щас пролистал там три подруги. Посвистуют все. Там ещё этот молодой в кепке скачет. Сутенер что ли. Он почти везде. Не-а. Чёт я очкую с неадкватами мутить)))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:13
Цитата:
Да и не надо на сто процентов, одного процента хватит. Один процент от пяти тысяч нарушений перемирия это уже пятьдесят нарушений. Достаточно для того, чтобы утверждать, что перемирие не соблюдается одной из сторон.
Тимур Гафуров:
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
Да и не надо на сто процентов, одного процента хватит. Один процент от пяти тысяч нарушений перемирия это уже пятьдесят нарушений. Достаточно для того, чтобы утверждать, что перемирие не соблюдается одной из сторон.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:17
Цитата:
Конечно по другому, сейчас вы восхищаетесь теми, кто сносит памятники лётчикам, бомбившим Берлин. Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.
saba:
Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?
Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?
Конечно по другому, сейчас вы восхищаетесь теми, кто сносит памятники лётчикам, бомбившим Берлин. Сейчас вы восхищаетесь теми, кто аплодирует стоя Хунке и прочим пособникам гитлеровских фашистов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:19
Цитата:
Манкуртам точно не грех.
111:
Интересно, щящлык из свинины есть еще не грех?
Интересно, щящлык из свинины есть еще не грех?
Манкуртам точно не грех.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:20
Цитата:
А вы своих не хотите подбить на то же самое? Вообще будет тишь да гладь
Карачун:
Замечательно. Вы ещё коллег своих подбейте на такое деяние и будете просто лучшим человеком на земле.
Замечательно. Вы ещё коллег своих подбейте на такое деяние и будете просто лучшим человеком на земле.
А вы своих не хотите подбить на то же самое? Вообще будет тишь да гладь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 23:25
Цитата:
Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны. Им можно доверять? В чем смысл и где тут логика?
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 00:26]
Тимур Гафуров:
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
В условиях военных действий нельзя доверять на 100 процентов источникам из воюющих стран. Это относится и к информации о соблюдении перемирия. Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны. Им можно доверять? В чем смысл и где тут логика?
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2025 - 00:26]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:26
Цитата:
Хех..
Все, кто употребляют свинину манкурты?
Прикольно..
maxsaf:
Манкуртам точно не грех.
Манкуртам точно не грех.
Хех..
Все, кто употребляют свинину манкурты?
Прикольно..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:27
Цитата:
Господи, какая же наивность.
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!
maxsaf:
Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны.
Источники из всех остальных стран получают информацию либо от одной, либо от другой воюющей страны.
Господи, какая же наивность.
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 03:58
О, Путина сломали и теперь он просит переговоров.
Во прикол..
Во прикол..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:42
Цитата:
Нет. Я этого и не утверждал, ты как обычно сам придумал, сам обиделся
111:
Все, кто употребляют свинину манкурты?
Все, кто употребляют свинину манкурты?
Нет. Я этого и не утверждал, ты как обычно сам придумал, сам обиделся
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:43
Цитата:
Откуда ты знаешь? Ты же обычно прячешься когда он приезжает
111:
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!
Да твой Путин живее всех живых, успокойся!
Откуда ты знаешь? Ты же обычно прячешься когда он приезжает
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:57
Цитата:
Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной.
Тимур Гафуров:
Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
Источник из одной воюющей страны не может быть опровержением информации из источника другой воюющей стороны.
Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 04:59
Цитата:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.
Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.
Тимур Гафуров:
Это относится и к информации о соблюдении перемирия.
Это относится и к информации о соблюдении перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.
Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.
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