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А после того, как наш северный сосед показал всему миру свои неоимперские амбиции, покушаясь на постсоветский географический статус-кво, былое, вполне себе мирное (связанное с обязательствами мужчин призывного возраста нести службу в армии и поздравлениями женской половины с «мужским праздником») понятие «защитник Родины» обретает совсем иное содержательное, весьма беспокойное и тревожное значение.

Цитата:Да, именно так.Вот они, сегодняшние Герои, приравненные к сегодняшним ветеранам Великой, Бочкарев и Игорь Сафонов,