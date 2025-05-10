Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)? Читать новость
А после того, как наш северный сосед показал всему миру свои неоимперские амбиции, покушаясь на постсоветский географический статус-кво, былое, вполне себе мирное (связанное с обязательствами мужчин призывного возраста нести службу в армии и поздравлениями женской половины с «мужским праздником») понятие «защитник Родины» обретает совсем иное содержательное, весьма беспокойное и тревожное значение.
Да, именно так. Вот они, сегодняшние Герои, приравненные к сегодняшним ветеранам Великой, Бочкарев и Игорь Сафонов,
Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
Конечно нет однозначно! Случилось это в аккурат после того, как вы или ваши начальники решили отдать ядерное оружие. А сейчас мы даже Хаймарсов прошлого века не можем наделать, не говоря уже о современных ракетах и дронах.. Тут у вас мимо..
защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)? Я так думаю что если усиленно воспитывать детей в тотальной лжи ради нескольких людей , то можно ожидать всего чего угодно. Не проще ли жить по человечески уважаемый???
ZanoZOV: Не проще ли жить по человечески уважаемый???
Такой простой фразой затронули такую сложную тему. Жить по человечески это как? Какие цели у человечества? Просто плодиться и размножаться? Не уничтожить собственную цивилизацию? Многие из нас застанут принципиально новое правительство, это случится при нашей жизни. К тому времени мы должны успеть определиться с термином "жить по человечески", и передать его смысл дальше.
родом из Шанхая2022: ..ты нам деда покажи расскажи кто такой по маме или папе
Давай при личной встрече, и поедем на его могилу за 350 км от нас, вместе. Согласен? И да, заедем к его детям в Береке и в Качары и потом в Дружбу, Камыстинский, к внучке бульбашке, рядом могила его в Раздольном, Наурзум, моей сестре и все за твой счет. По рукам?
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