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Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51703
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.
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Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 22:26
Цитата:
Не нужно верить в сказки, особенно в те, которые тебе впишут чиновники или баи, чтоб ты любил их больше и даже вставал на четвереньки..
Vit:
Даже наш президент только недавно смог разобраться где его дядя лежит.
Даже наш президент только недавно смог разобраться где его дядя лежит.
Не нужно верить в сказки, особенно в те, которые тебе впишут чиновники или баи, чтоб ты любил их больше и даже вставал на четвереньки..
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 22:27
Цитата:
И?
Если он там схоронен, что мешает туда сгонять и провести поминки?
Vit:
Поэтому есть братские могилки
Поэтому есть братские могилки
И?
Если он там схоронен, что мешает туда сгонять и провести поминки?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 226
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 23:19
чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..111 ты говори да не заговаривайся...и базар свой фильтруй.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 00:48
Цитата:
......воровство во все времена не поощрялось было греховным делом,если ты не знаешь в исламском мире в прошлые времена отсекали руки,басни не рассказывай голодный ты был что ты один остался без родителей так знаешь сколько и все должны воровать,а та продавщица у которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу
111:
Мне кажется каждый пацан обязан знать, что делали отцы, когда оставались голодными в детстве без родителей и без кого либо близкого, главное не просить и не унижаться и быть мужчиной..
Мне кажется каждый пацан обязан знать, что делали отцы, когда оставались голодными в детстве без родителей и без кого либо близкого, главное не просить и не унижаться и быть мужчиной..
......воровство во все времена не поощрялось было греховным делом,если ты не знаешь в исламском мире в прошлые времена отсекали руки,басни не рассказывай голодный ты был что ты один остался без родителей так знаешь сколько и все должны воровать,а та продавщица у которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 10.05.25 - 01:09
Цитата:
Зачем ты мне врешь то?
Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников.
Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда.
Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами..
Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет?
И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду?
Что предлагаешь то в то время в 9 лет?
У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..
[Исправлено: 111, 10.05.2025 - 02:22]
родом из Шанхая2022:
которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу
которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу
Зачем ты мне врешь то?
Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников.
Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда.
Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами..
Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет?
И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду?
Что предлагаешь то в то время в 9 лет?
У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..
[Исправлено: 111, 10.05.2025 - 02:22]
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 02:08
Цитата:
----Наградной лист лист есть ? Если бы твой дед прочитал тут твои комменты , то такое бы тебе всыпал , что мало не покажется .
111:
Теперь мой дед, Герой Советского Союза
Теперь мой дед, Герой Советского Союза
----Наградной лист лист есть ? Если бы твой дед прочитал тут твои комменты , то такое бы тебе всыпал , что мало не покажется .
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 02:19
Комментарий удален модератором.
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 10.05.25 - 14:00
Цитата:
Ты у кого спрашиваешь?
Наградной лист лист есть ? Е
Ты у кого спрашиваешь?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 11.05.25 - 03:03
Цитата:
....всё правильно тогда не было супермаркетов а было всё государственное и за недостачу платили продавцы и зав.магазином отделом,басни не рассказывай у меня соседи работали в магазине на Уральской в продовольственном,мы с тобой одноготки хочешь сказать ты жил в теплотрассе с сестрой и есть не было у тебя не было тогда токого,если тебя родственники не взяли к себе это какой позор был для них не позорся и родственников непозорь....с какого перепуга опять педофилов приплёл у тебя больная тема это? ....проблемы обратись к доктору,есть знакомый хорошо лечит могу рекомендовать если что...
111:
Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников. Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда. Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами.. Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет? И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду? Что предлагаешь то в то время в 9 лет? У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..
Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников. Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда. Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами.. Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет? И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду? Что предлагаешь то в то время в 9 лет? У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..
....всё правильно тогда не было супермаркетов а было всё государственное и за недостачу платили продавцы и зав.магазином отделом,басни не рассказывай у меня соседи работали в магазине на Уральской в продовольственном,мы с тобой одноготки хочешь сказать ты жил в теплотрассе с сестрой и есть не было у тебя не было тогда токого,если тебя родственники не взяли к себе это какой позор был для них не позорся и родственников непозорь....с какого перепуга опять педофилов приплёл у тебя больная тема это? ....проблемы обратись к доктору,есть знакомый хорошо лечит могу рекомендовать если что...
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