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Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников. Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда. Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами.. Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет? И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду? Что предлагаешь то в то время в 9 лет? У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..

Цитата:....всё правильно тогда не было супермаркетов а было всё государственное и за недостачу платили продавцы и зав.магазином отделом,басни не рассказывай у меня соседи работали в магазине на Уральской в продовольственном,мы с тобой одноготки хочешь сказать ты жил в теплотрассе с сестрой и есть не было у тебя не было тогда токого,если тебя родственники не взяли к себе это какой позор был для них не позорся и родственников непозорь....с какого перепуга опять педофилов приплёл у тебя больная тема это? ....проблемы обратись к доктору,есть знакомый хорошо лечит могу рекомендовать если что...