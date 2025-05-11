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≡ Заранее запасаться водой посоветовали жителям Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51703
Заранее запасаться водой посоветовали жителям Костаная
Отправлено: 11.05.25 - 02:29
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В акимате города «НГ» пояснили, что воду в Костанае не отключат, водоснабжение будет сохранено. Однако из-за пониженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1964
Re: Заранее запасаться водой посоветовали жителям Костаная
Отправлено: 11.05.25 - 02:29
#1
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Однако из-за пониженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.

....хорошо что я живу не на верхнем этаже ненадо будет баклашки с водой таскать для стиралки...
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