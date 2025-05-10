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Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51703
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
В Москву на парад в честь 9 мая прибыли более 20 лидеров иностранных государств, например председатель КНР Си Цзиньпин. В их числе был и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Там же президент России Владимир Путин передал Токаеву наградной лист его отца.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2317
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
Смешные и глупые.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44580
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:53
Ну мы без Китайского Пина некуда просто..
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44580
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 19:29
Ну и всё таки нужно признать, что казахи исторически так уж сложилось и русские, практически единый народ и не только печенеги и монголы нас сблизили как бы размножением вместе с русскими.
Мы более русские чем те же украинцы.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Так уж повелось..
Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..
Мы более русские чем те же украинцы.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Так уж повелось..
Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 122
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 21:37
Цитата:
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
111:
украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского
украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского
на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1614
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 23:08
Цитата:
главнее кого ? око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
111:
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
главнее кого ? око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27622
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 23:10
Цитата:
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
111:
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.. То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.. То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 02:13
Цитата:
......вот пишу и размышляю или ты на 9е мая перебрал или извени у тебя чердак снесло,папаху меняешь на будёновку на скаку....Марик многоуважаемый тут говорят тебя паяльником пытали,что ты перекрасился это правда?
111:
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом. Так уж повелось..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом. Так уж повелось..
......вот пишу и размышляю или ты на 9е мая перебрал или извени у тебя чердак снесло,папаху меняешь на будёновку на скаку....Марик многоуважаемый тут говорят тебя паяльником пытали,что ты перекрасился это правда?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1964
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 11.05.25 - 02:21
Цитата:
.....он же говорил что работал на предприятии с девицами с низкой социальальнай ответственностью а как говорится с кем поведёшься того и наберёшься вот приходится изворачиваться...
maxsaf:
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках?
.....он же говорил что работал на предприятии с девицами с низкой социальальнай ответственностью а как говорится с кем поведёшься того и наберёшься вот приходится изворачиваться...
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