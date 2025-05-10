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≡ Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51702
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
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В Москву на парад в честь 9 мая прибыли более 20 лидеров иностранных государств, например председатель КНР Си Цзиньпин. В их числе был и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Там же президент России Владимир Путин передал Токаеву наградной лист его отца.

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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2317
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:29
#1
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Смешные и глупые.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44576
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 18:53
#2
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Ну мы без Китайского Пина некуда просто..
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44576
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 19:29
#3
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Ну и всё таки нужно признать, что казахи исторически так уж сложилось и русские, практически единый народ и не только печенеги и монголы нас сблизили как бы размножением вместе с русскими.
Мы более русские чем те же украинцы.
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..
То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.
Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.
Так уж повелось..
Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
122
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 21:37
#4
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Цитата:
111:
украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского


на счет всех Казахстанцев лишка даванули, отвечая за всех.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1614
Re: Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая...
Отправлено: 10.05.25 - 23:08
#5
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Цитата:
111:
Все таки он главное, и даже не Путин и не Трамп, они не самые главные хозяева

главнее кого ? око которое всевядящее или люцифер/ главные хозяева чего или кого ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27621
Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве
Отправлено: 10.05.25 - 23:10
#6
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Цитата:
111:
Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями.. То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть. Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.

Тебя чё, всю неделю паяльником пытали, пока ты на форуме отсутствовал, якобы на шашлыках? :lol:
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