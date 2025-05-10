Киев выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад 9 мая в Москве

Отправлено: - 19:29

Ну и всё таки нужно признать, что казахи исторически так уж сложилось и русские, практически единый народ и не только печенеги и монголы нас сблизили как бы размножением вместе с русскими.

Мы более русские чем те же украинцы.

Я то так вообще русский по духу и сердцу с нашими русскими братьями..

То, что мы поддержали Россию и будем поддерживать ее, ну это по любому так и должно быть.

Если конечно встанет выбор, украинец или русский, то любой казахстанец выберет русского и другом и братом.

Так уж повелось..

Смотрю вокруг себя, дружу с одними русскими и украинцев там от слова СОВСЕМ , ноль..