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≡ Путин передал Токаеву наградной лист его отца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51701
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 14:32
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Кемел Токаев был призван на фронт в 1942 году. Вскоре он стал командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения он служил в 7-м гвардейском танковом полку. В своей книге "Солдат ушел на войну" Кемел Токаев описал ужасы и страдания тех, кто воевал на фронте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44573
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 14:32
#1
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Великий Путин помог казахскому президенту
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16547
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 15:32
#2
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Цитата:
111:
Великий Путин помог казахскому президенту

Предлагаю проверить. А точно существует 111 в кз?. Может это биотопливо из Украины?) постоянные провокации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7811
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:07
#3
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Я посмотрел в интернете, думал фейк! Ну не может любитель истории, такой как Путин сказать так неправильно! Орден Героя Советского Союза! Звание присуждалось Указом Президиума Верховного Совета СССР, и награждались медалью Золотая Звезда и орденом Ленина! Никакого ордена Героя Советского Союза не существовало
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7811
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:14
#4
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Цитата:
Vit:

Я его видел! И потом да он выкладывает из всяких "ватных болот", но никто его утверждения ещё не опроверг! У меня другие источники информации, поэтому я не могу сказать насколько это достоверно, но наверное настолько же, насколько твоё утверждение что Зеленский наркоман! Ты в это веришь, он в то, что комбриг "пятнашки" убийца и садист, у каждого свои доказательства, честно говоря которые меня не интересуют.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7811
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:17
#5
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Потому что будь Зеленский трижды наркоман, а комбриг наследником Чикатило это ничего не меняет! Просто идёт война!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18105
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 16:28
#6
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Цитата:
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.


Не было присвоено значит были на то причины
И кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза? Бред какой-то
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16547
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:06
#7
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Цитата:
saba: Я его видел
Да я знаю что он наш. А на счёт наркомана. Саба друг ну ты же работал в такси. Видел повидение. Странное же. :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7811
Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:14
#8
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Цитата:
Vit:
Странное же.

Не вижу ничего такого! Меня после суток тоже многие подозревают в пьянстве!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11873
Re: Путин передал Токаеву наградной лист его отца
Отправлено: 10.05.25 - 17:44
#9
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Цитата:
saba:
Орден Героя Советского Союза!

----Где это написано ??? :-x
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