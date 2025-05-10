Отправлено: - 16:28

Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.

Цитата:Не было присвоено значит были на то причиныИ кто такой Путин за СССР решать кому давать героя Советского союза? Бред какой-то