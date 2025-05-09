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≡ "Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51701
"Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
Отправлено: 09.05.25 - 16:56
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В 70 квартале мкр-на Северо-западный в Костанае, за зданием областного суда, водители припарковали свои автомобили на обочине (в частности фуры) и из-за этого теперь сложно проехать. Автомобили создают и аварийную ситуацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16547
"Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
Отправлено: 09.05.25 - 16:56
#1
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Легковые стоят вдоль стройки. Явно работяги поставили. Работают. А вы думали, что штукатуры, электрики за чашку супа работают и на автобусах ездют на работу?

Напротив стоит мазай с натяжной можно звать фурой. Просто грузовой автомобиль, возможно стройматериалы привёз и ждёт отмашку или тоже думали стройматериалы привозят на вертолётах?)

[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 16:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44573
"Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
Отправлено: 09.05.25 - 17:04
#2
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Интересно, дети причем?
С великами.
Им Камазы мешают?
Это проезжая часть и их там быть вообще не должно, со стоящими Камазами, либо с быстро едущими ламборджинями..

[Исправлено: 111, 09.05.2025 - 18:06]
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
225
Re: "Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль...
Отправлено: 09.05.25 - 17:33
#3
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Я более чем уверен что никакой жительницы обеспокоенной нету! Это всё вымыслы и фантазии, скоро начнут снимать штраф под видом жалобы жильцов! Тут по реальным бардакам хоть всем домом жалуйся на тебя даже возможно не посмотрят! а тут на тебе!
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
225
Re: "Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль...
Отправлено: 09.05.25 - 17:35
#4
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бабло кругом бабло! сразу ищем выгодополучателя и всё!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16547
"Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
Отправлено: 09.05.25 - 17:49
#5
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Цитата:
ZanoZOV:

Да неё. Щас половина людей с гнильцей. На себя не смотрят. Вчера без штанов ходили. А сегодня на взятках камри купили или лексус и давай из себя строить высшую рассу.

А те кто с нуля создавал фирмы, богател. Те плохого слова на трудягу не скажут. Всегда вежливые. Я кучу таких людей знаю.

[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 17:54]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
978
Re: "Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль...
Отправлено: 10.05.25 - 16:00
#6
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Пусть с одной ставят. А то действительно не проехать
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