Отправлено: - 16:14

Vit:



Цитата:Я его видел! И потом да он выкладывает из всяких "ватных болот", но никто его утверждения ещё не опроверг! У меня другие источники информации, поэтому я не могу сказать насколько это достоверно, но наверное настолько же, насколько твоё утверждение что Зеленский наркоман! Ты в это веришь, он в то, что комбриг "пятнашки" убийца и садист, у каждого свои доказательства, честно говоря которые меня не интересуют.