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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 06:39
Цитата:
"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!
maxsaf:
ладно)) где он это сказал? ))
ладно)) где он это сказал? ))
"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 06:46
Цитата:
А чего им бояться после Курска? Да и вообще после всех этих бомбардировок? Одной больше, одной меньше, люди в Украине говорят, в связи с этой войной ": Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!
maxsaf:
страшно, поэтому
страшно, поэтому
А чего им бояться после Курска? Да и вообще после всех этих бомбардировок? Одной больше, одной меньше, люди в Украине говорят, в связи с этой войной ": Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:07
Великий географ Трамп! Сначала переименовал Мексиканский залив в Американский, теперь хочет Персидский залив переименовать в Аравийский! Наш пострел везде поспел! Это было на пресс конференции представительницы Белого дома, там задавали вопрос про это!
Это вместо ссылки, правилами не возбраняется!
Это вместо ссылки, правилами не возбраняется!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:08
Цитата:
Во время войны немцы бомбили Курск, а теперь это делают украинцы. Ну и к чему тут эти словесные экзерсисы? Просто разминка для языка?
saba:
Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!
Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!
Во время войны немцы бомбили Курск, а теперь это делают украинцы. Ну и к чему тут эти словесные экзерсисы? Просто разминка для языка?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:15
Цитата:
Брехня без ссылки, удаляйте. Вот опровержение:
Цитата:
А вот
ссылка
saba:
"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!
"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!
Брехня без ссылки, удаляйте. Вот опровержение:
Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Как указано в сообщении украинские войска совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов по всей линии боевого соприкосновения, а также 23 удара с применением РСЗО.
Как указано в сообщении украинские войска совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов по всей линии боевого соприкосновения, а также 23 удара с применением РСЗО.
А вот
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:38
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:38
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 11872
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:55
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:04
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:53
Цитата:
Немножко глуповато выглядит с Вашей стороны! В каком году начала РФ бомбить Украину и в каком Украина РФ? Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?
maxsaf:
Просто разминка для языка?
Просто разминка для языка?
Немножко глуповато выглядит с Вашей стороны! В каком году начала РФ бомбить Украину и в каком Украина РФ? Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:55
Ах, ах конечно же Украина не имела права бомбить Белгород и Курск, мы же бомбили Харьков и Одессу только для пользы украинцев, а они сволочи вдруг решили ответить!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:58
Цитата:
А кто Вы такой собственно, что самолично решаете что брехня, а что нет? И посмотрите определение ссылки в русском языке! Там нет такого понятия как "тыц"! Если я пишу со сло какого либо издания и пишу откуда я взял эти сведения, то это по русски называется ссылаться!
maxsaf:
Брехня без
Брехня без
А кто Вы такой собственно, что самолично решаете что брехня, а что нет? И посмотрите определение ссылки в русском языке! Там нет такого понятия как "тыц"! Если я пишу со сло какого либо издания и пишу откуда я взял эти сведения, то это по русски называется ссылаться!
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