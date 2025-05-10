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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 06:39
#6196
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Цитата:
maxsaf:
ладно)) где он это сказал? ))

"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 06:46
#6197
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Цитата:
maxsaf:
страшно, поэтому

А чего им бояться после Курска? Да и вообще после всех этих бомбардировок? Одной больше, одной меньше, люди в Украине говорят, в связи с этой войной ": Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:07
#6198
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Великий географ Трамп! Сначала переименовал Мексиканский залив в Американский, теперь хочет Персидский залив переименовать в Аравийский! Наш пострел везде поспел! Это было на пресс конференции представительницы Белого дома, там задавали вопрос про это!
Это вместо ссылки, правилами не возбраняется!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:08
#6199
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Цитата:
saba:
Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!

Во время войны немцы бомбили Курск, а теперь это делают украинцы. Ну и к чему тут эти словесные экзерсисы? Просто разминка для языка?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 08:15
#6200
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Цитата:
saba:
"Суспильне" это украинское СМИ со ссылкой на украинских военных написал, что им дано указание, только отвечать, как видим это указание было выполнено!

Брехня без ссылки, удаляйте. Вот опровержение:

Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как указано в сообщении украинские войска совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов по всей линии боевого соприкосновения, а также 23 удара с применением РСЗО.


А вот ссылка
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:38
#6201
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:38
#6202
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11872
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 12:55
#6203
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:04
#6204
Комментарий удален модератором.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:53
#6205
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Цитата:
maxsaf:
Просто разминка для языка?

Немножко глуповато выглядит с Вашей стороны! В каком году начала РФ бомбить Украину и в каком Украина РФ? Как то почему то мы восхищаемся подвигом советских летчиков, которые в 1941 году бомбили Берлин В ОТВЕТ на вероломное вторжение без объявления войны!!! Что сейчас по другому?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:55
#6206
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Ах, ах конечно же Украина не имела права бомбить Белгород и Курск, мы же бомбили Харьков и Одессу только для пользы украинцев, а они сволочи вдруг решили ответить!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 13:58
#6207
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Цитата:
maxsaf:
Брехня без

А кто Вы такой собственно, что самолично решаете что брехня, а что нет? И посмотрите определение ссылки в русском языке! Там нет такого понятия как "тыц"! Если я пишу со сло какого либо издания и пишу откуда я взял эти сведения, то это по русски называется ссылаться!
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