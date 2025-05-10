Отправлено: - 08:08

saba:

Во время войны немцы бомбили Харьков, Одессу и Мариуполь, теперь россияне"! И скажите, что это неправда!

Цитата:Во время войны немцы бомбили Курск, а теперь это делают украинцы. Ну и к чему тут эти словесные экзерсисы? Просто разминка для языка?