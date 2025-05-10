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≡ Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51698
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
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Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44559
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 13:19
#15
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Цитата:
А после того, как наш северный сосед показал всему миру свои неоимперские амбиции, покушаясь на постсоветский географический статус-кво, былое, вполне себе мирное (связанное с обязательствами мужчин призывного возраста нести службу в армии и поздравлениями женской половины с «мужским праздником») понятие «защитник Родины» обретает совсем иное содержательное, весьма беспокойное и тревожное значение.


Да, именно так.
Вот они, сегодняшние Герои, приравненные к сегодняшним ветеранам Великой, Бочкарев и Игорь Сафонов,

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11872
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 13:20
#16
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Цитата:
111:
Трамп говорю выиграл войну

Цитата:
111:
деды как и мой, Герои Советского Союза

----И оба врете :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44559
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 13:30
#17
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Цитата:
Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?

Конечно нет однозначно!
Случилось это в аккурат после того, как вы или ваши начальники решили отдать ядерное оружие.
А сейчас мы даже Хаймарсов прошлого века не можем наделать, не говоря уже о современных ракетах и дронах..
Тут у вас мимо..
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