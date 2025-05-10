Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)? Читать новость
Не пролегла ли за эти годы четкая граница между кастами: кучкой богатеев, сколотивших состояние на распродаже, принадлежащих всем, природных ресурсов и «распилу» бюджета, и миллионами тех, кто вынужден искать работу или трудиться за мизерную зарплату? Что может их объединять помимо взаимной ненависти?
Пролегла, далеко ходить не надо, вот тут местный "феодал", владелец "известной сети отелей", к плебеям слово "отребье" изволят применять, на основании уровня дохода:
Цитата:
111: Быть в качестве мигранта раба, конечно нет. Если кому то нравится, мне без разницы. Речь тут идет о добропорядочных гражданах, а не о каком то не местном отребье, которое на своей Родине не могло хоть что то заработать..
Они защищали от фашистов не только конкретный город или селение на територии России, Беларуси, Чехии или другой, завоеванной Гитлером страны. Они защищали на тот момент общую Родину - СССР, и свою Родину – Казахстан.
А может надо было наоборот, помогать фашистам, как делал Хунка (Гунько) и ему подобные, которым теперь в парламентах за это рукоплещут?
Амиржан Косанов: Жаль, что священной памятью о миллионах жертв той страшной войны беззастенчиво, в своих политических интересах, манипулируют правители-конъюнктурщики разных мастей: традиционалисты и нигилисты, ультранационалисты и неоимперцы, которые хотели бы на ней заработать себе исторические и политические дивиденды и оправдать свою агрессивную, аннексионную политику.
Радует, что риторика у великих россиян и сказочников меняется, раньше они говорили обошлись бы без украинцев, без помощи США и коалиции, можем повторить, на Берлин и.т.д. Теперь говорят Великая Общая Победа!
В 2018, 2020 и 2023 годах отмечал, что Общая Победа, процитирую, как обычно самого себя, небольшой отрывок, пожалуйста:
Kairat stayer: Более трёх лет тому назад, ниже по ссылке, отдельным "грамотеям" говорил, что за Великую Общую Победу пожертвовали своими жизнями антифашисты из коалиции состоящей 62 стран, чтобы мы жили под мирным небом и не надо принижать их роль и тянуть одеяло только на себя, память о всех кто боролся с фашизмом должна остаться на века, тысячелетия, вечно!
maxsaf: местный "феодал", владелец "известной сети отелей"
Я уже писал) Но и в тоже время есть местные владельцы которые на форуме сидят и в РФ держут хаты и имеют доход. Я предлагаю в наше сложное экономическое в стране время, на них тоже обратить внимание и нашим и РФ силам. Они должны два налога платить это раз) . И ваще обязаны попасть под принудительную мобилизацию. И на фронте доказать любовь к деньгам которые собирают с квартир у россии.
Нее... Многовекторность, это когда "и нашим, и вашим". Попытка со всеми дружить и сидеть на нескольких стульях сразу. А здесь наряду с упоминанием действительно существующих проблем с армией Казахстана обязательные для автора попытки покидать грязью в страну, которая является единственным реальным союзником Казахстана и, по большому счёту, - единственным гарантом сохранения мирного неба над ним. Не смотря на не очень дружественное отношение к России со стороны Казахстана.
Порылся в тырнете, да, большинство там за Трампа, что именно Америка выиграла войну, а СССР проиграл ее. Доводы что СССР нет, а Америка сейчас Величайший оплот Мира и Демократии, убеждают неплохо на наглядном пособии для неверующих..
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