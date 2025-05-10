Отправлено: - 09:13

Не пролегла ли за эти годы четкая граница между кастами: кучкой богатеев, сколотивших состояние на распродаже, принадлежащих всем, природных ресурсов и «распилу» бюджета, и миллионами тех, кто вынужден искать работу или трудиться за мизерную зарплату? Что может их объединять помимо взаимной ненависти?

111: Быть в качестве мигранта раба, конечно нет. Если кому то нравится, мне без разницы. Речь тут идет о добропорядочных гражданах, а не о каком то не местном отребье, которое на своей Родине не могло хоть что то заработать..

Цитата:Пролегла, далеко ходить не надо, вот тут местный "феодал", владелец "известной сети отелей", к плебеям слово "отребье" изволят применять, на основании уровня дохода:Цитата: