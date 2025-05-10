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≡ Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51698
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
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Самое время задаться вопросом: в состоянии ли мы (государство, вооруженные силы, общество, каждый гражданин) защитить Отчизну в случае нападения на нее другого государства (как показывает практика, подобного исключать нельзя)?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27615
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 09:13
#1
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Цитата:
Не пролегла ли за эти годы четкая граница между кастами: кучкой богатеев, сколотивших состояние на распродаже, принадлежащих всем, природных ресурсов и «распилу» бюджета, и миллионами тех, кто вынужден искать работу или трудиться за мизерную зарплату? Что может их объединять помимо взаимной ненависти?

Пролегла, далеко ходить не надо, вот тут местный "феодал", владелец "известной сети отелей", к плебеям слово "отребье" изволят применять, на основании уровня дохода:

Цитата:
111: Быть в качестве мигранта раба, конечно нет. Если кому то нравится, мне без разницы. Речь тут идет о добропорядочных гражданах, а не о каком то не местном отребье, которое на своей Родине не могло хоть что то заработать..



тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27615
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 09:20
#2
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Цитата:
Они защищали от фашистов не только конкретный город или селение на територии России, Беларуси, Чехии или другой, завоеванной Гитлером страны. Они защищали на тот момент общую Родину - СССР, и свою Родину – Казахстан.

А может надо было наоборот, помогать фашистам, как делал Хунка (Гунько) и ему подобные, которым теперь в парламентах за это рукоплещут?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6960
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 09:46
#3
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения на весь день!

Д.Трамп ещё не уходит и покажет, всем конфликтующим сторонам во всём мире, где раки зимуют и Кузькину мать! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6960
Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О сопричастности граждан Казахстана к датам 7 и 9 мая
Отправлено: 10.05.25 - 09:57
#4
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Амиржан Косанов: Жаль, что священной памятью о миллионах жертв той страшной войны беззастенчиво, в своих политических интересах, манипулируют правители-конъюнктурщики разных мастей: традиционалисты и нигилисты, ультранационалисты и неоимперцы, которые хотели бы на ней заработать себе исторические и политические дивиденды и оправдать свою агрессивную, аннексионную политику.

Радует, что риторика у великих россиян и сказочников меняется, раньше они говорили обошлись бы без украинцев, без помощи США и коалиции, можем повторить, на Берлин и.т.д. Теперь говорят Великая Общая Победа!

В 2018, 2020 и 2023 годах отмечал, что Общая Победа, процитирую, как обычно самого себя, небольшой отрывок, пожалуйста:

Kairat stayer: Более трёх лет тому назад, ниже по ссылке, отдельным "грамотеям" говорил, что за Великую Общую Победу пожертвовали своими жизнями антифашисты из коалиции состоящей 62 стран, чтобы мы жили под мирным небом и не надо принижать их роль и тянуть одеяло только на себя, память о всех кто боролся с фашизмом должна остаться на века, тысячелетия, вечно!

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.05.2025 - 11:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16542
Re: Амиржан КОСАНОВ: Генерализация вместо героизации, или О...
Отправлено: 10.05.25 - 11:03
#5
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Цитата:
maxsaf:
местный "феодал", владелец "известной сети отелей"

Я уже писал)
Но и в тоже время есть местные владельцы которые на форуме сидят и в РФ держут хаты и имеют доход. Я предлагаю в наше сложное экономическое в стране время, на них тоже обратить внимание и нашим и РФ силам. Они должны два налога платить это раз) . И ваще обязаны попасть под принудительную мобилизацию. И на фронте доказать любовь к деньгам которые собирают с квартир у россии.
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