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Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51697
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 14:29
Как сообщает Акорда, на параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.
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Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:34
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:35
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:36
И президент Казахстана не сидел среди военных преступников, а сидел по правую руку от президента России
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:37
Цитата:
Попробуй так сказать в польше в соц сетях или косо посмотреть на полицейского. Депорт на пожизненно схлопочишь.
А в России такие как ты и обнаглевшие мигранты регулярно этим занимались..
Кто то сказал : да мне не надо что б вы меня уважали. Мне надо что б вы меня боялись. Потому что всякое отребье добро не понимает им только силу надо
111:Когда об страну ноги вытерают долго. То рано или поздно можно ждать ответку.
Попробуй так сказать в польше в соц сетях или косо посмотреть на полицейского. Депорт на пожизненно схлопочишь.
А в России такие как ты и обнаглевшие мигранты регулярно этим занимались..
Кто то сказал : да мне не надо что б вы меня уважали. Мне надо что б вы меня боялись. Потому что всякое отребье добро не понимает им только силу надо
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:44
Цитата:
Цитата:
Вот и я в Инсте , наслушавшись тебя, вовремя начал говорить хорошее об СВО и параде в Екатеринбурге, но прикол, мне начали отвечать по казахски, тоже хвалить
Лесовик:
Цитата:
Вот для таких как 111 на границах с РФ и водится проверка (подаёшь запрос за три дня), будет как в Шереметьево с украинцами- проверили соцсети и запрет на въезд на 80 лет!
Вот и я в Инсте , наслушавшись тебя, вовремя начал говорить хорошее об СВО и параде в Екатеринбурге, но прикол, мне начали отвечать по казахски, тоже хвалить
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:48
Цитата:
Цитата:
Я как ты на поляков не работаю, ну и соответственно мне нечего перед ними пресмыкаться, логично?
Ты же от них сам говорил без ума.
Про обнаглевших мигранты это тебе надо идти к Максу, он же из защищает
Мне они по барабану, хоть пропадут там все
Vit:
Цитата:
Попробуй так сказать в польше в соц с
Я как ты на поляков не работаю, ну и соответственно мне нечего перед ними пресмыкаться, логично?
Ты же от них сам говорил без ума.
Про обнаглевших мигранты это тебе надо идти к Максу, он же из защищает
Мне они по барабану, хоть пропадут там все
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:51
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 17:02
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4279
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 18:45
Красивый парад прошёл. Одно портит общую картину. Что некоторые пользователи и тут всё засирают ветку, в прямом смысле слова, постами, абсолютно не относящимися к сегодняшнему празднику.
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 20:14
Насыплю соль нацпатам.
Это я в китае в такси. Я ему пальцем показываю, смотри ссср. Он улыбается(китайцы прикольные и дружелюбные). Он да. Да Китай. Я ему Неа я вижу второй флаг то СССР) Прикольно с ними. Мне они больше нравятся чем европейцы.
[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 20:15]
Это я в китае в такси. Я ему пальцем показываю, смотри ссср. Он улыбается(китайцы прикольные и дружелюбные). Он да. Да Китай. Я ему Неа я вижу второй флаг то СССР) Прикольно с ними. Мне они больше нравятся чем европейцы.
[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 20:15]
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 10.05.25 - 01:56
Цитата:
---Это уже неисправимо .Жаль , что его дед не дожил до этого мракобесия , что выставляет его внук .
Эл-починно:
Одно портит общую картину. Что некоторые пользователи и тут всё засирают ветку, в прямом смысле слова, постами, абсолютно не относящимися к сегодняшнему празднику.
Одно портит общую картину. Что некоторые пользователи и тут всё засирают ветку, в прямом смысле слова, постами, абсолютно не относящимися к сегодняшнему празднику.
---Это уже неисправимо .Жаль , что его дед не дожил до этого мракобесия , что выставляет его внук .
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 10.05.25 - 02:29
Цитата:
---На двух стульях не тяжело сидеть ?
111:
Вот и я в Инсте , вовремя начал говорить хорошее об СВО
Вот и я в Инсте , вовремя начал говорить хорошее об СВО
---На двух стульях не тяжело сидеть ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7804
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 10.05.25 - 06:35
Цитата:
За дедов то судить не надо! Я только знаю что повторяли практически все, кто прошел ту войну! Они все как один повторяли:" Лишь бы больше не было войны!"
А так я солидарен с телеканалом "Дождь":" Как так получилось, что парад Победы превратился в парад Войны?"
И дроны выставили и северокорейцев Путин лично благодарил и даже обнимался с ними!
Гога:
Жаль , что его дед не дожил до этого мракобесия , что выставляет его внук
Жаль , что его дед не дожил до этого мракобесия , что выставляет его внук
За дедов то судить не надо! Я только знаю что повторяли практически все, кто прошел ту войну! Они все как один повторяли:" Лишь бы больше не было войны!"
А так я солидарен с телеканалом "Дождь":" Как так получилось, что парад Победы превратился в парад Войны?"
И дроны выставили и северокорейцев Путин лично благодарил и даже обнимался с ними!
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