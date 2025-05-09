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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:29
#6181
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Цитата:
Эл-починно:
где, те кто тут об этой бредятине вообще писал?

А кто писал, что украинцы на 9е ударят дронами, которые ничего не меняют в принципе, эти удары размером с камешек?
Если на фронте или по НПЗ это одно.
Тут вообще кому это надо было раздувать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:33
#6182
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Хех, вот вы и попались опять вдвоем..

Цитата:
Эл-починно:
Так это ты и и ещё тут некоторые по этому поводу и истерили. О

Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:34
#6183
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Цитата:
maxsaf:
А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"

Хех..
Кто то про Орешкин говорил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:34
#6184
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Эх ты, позорник и лжец..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:37
#6185
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Цитата:
111:
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..

Это не прилично, не знать того, что писал вчера.
Ну да ладно тебе простительно.
Цитата:
111:
Кто то про Орешкин говорил..

А ты почитай, кто!? :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:42
#6186
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Цитата:
Эл-починно:
А ты почитай, кто!?

Я то как раз и почитал, кто начал..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:51
#6187
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Как на Украине отметили День Победы!

Цитаты - //Украинцы не остались в стороне от Дня Победы. Так называемого президента Владимира Зеленского тоже поздравили//
//Несмотря на запреты, в топы Google вышел запрос, касающийся Дня Победы.//
//Во Львов на день Европы, как его называют на Украине, приехали европейские чиновники. Выбрав место для встречи в день, когда нацизм был побежден, странный Львов они называют Бандерштадтом//
//Президент России Владимир Путин поздравил народ Украины 8 мая. День Победы он назвал общим праздником.//
//В Киеве задержали женщину, которая хотела возложить цветы к Вечному огню.//
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:00
#6188
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Цитата:
saba:
Ага, аж надулся от важности, премьер Канады для вежливости:"Ой , даже мне интересно стало". У Трампа сейчас постоянно важные заявления, "я закончу войну за день, я поговорю с Владимиром и он закончит воевать, я то , я се , а может и уйду с этих переговоров"! Очень важная персона!

Саба, давно так не смеялся. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:26
#6189
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Цитата:
111:
Хех.. Кто то про Орешкин говорил..

Ну так никто же провокации не устраивает, страшно, поэтому и орешник никуда не прилетел. Всё вполне закономерно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:27
#6190
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Цитата:
111:
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..

Куда попались? Ты опять бредишь?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 01:24
#6191
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Цитата:
maxsaf:
Куда попались? Ты

Куда куда..
Просто попались опять на крючок, самими же вами и расставленный..
Просто надо было договориться сразу между собой, когда говорить об орешнике
Ну и потом в Ойропейский суд на меня..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:50
#6192
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Цитата:
Vit:
Ретро пластинки.

---У меня с десяток таких пластов Высоцкого было .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:58
#6193
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Цитата:
Эл-починно:
Это не прилично, не знать того, что писал вчера. Ну да ладно тебе простительно.

-----Ну это привычное состояние для некоторых :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:59
#6194
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Цитата:
111:
Эх ты, позорник и лжец..

----Тут все лжецы , кроме одного правдоруба :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 03:00
#6195
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Цитата:
maxsaf:
Ты опять бредишь?)

---Это обычное состояние :lol:
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