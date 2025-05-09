Отправлено: - 22:29

Эл-починно:

где, те кто тут об этой бредятине вообще писал?

Цитата:А кто писал, что украинцы на 9е ударят дронами, которые ничего не меняют в принципе, эти удары размером с камешек?Если на фронте или по НПЗ это одно.Тут вообще кому это надо было раздувать..