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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:29
Цитата:
А кто писал, что украинцы на 9е ударят дронами, которые ничего не меняют в принципе, эти удары размером с камешек?
Если на фронте или по НПЗ это одно.
Тут вообще кому это надо было раздувать..
Эл-починно:
где, те кто тут об этой бредятине вообще писал?
где, те кто тут об этой бредятине вообще писал?
А кто писал, что украинцы на 9е ударят дронами, которые ничего не меняют в принципе, эти удары размером с камешек?
Если на фронте или по НПЗ это одно.
Тут вообще кому это надо было раздувать..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:33
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Эл-починно:
Так это ты и и ещё тут некоторые по этому поводу и истерили. О
Так это ты и и ещё тут некоторые по этому поводу и истерили. О
Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:34
Цитата:
Хех..
Кто то про Орешкин говорил..
maxsaf:
А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"
А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"
Хех..
Кто то про Орешкин говорил..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:34
Эх ты, позорник и лжец..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:37
Цитата:
Это не прилично, не знать того, что писал вчера.
Ну да ладно тебе простительно.
Цитата:
А ты почитай, кто!?
111:
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..
Это не прилично, не знать того, что писал вчера.
Ну да ладно тебе простительно.
Цитата:
111:
Кто то про Орешкин говорил..
Кто то про Орешкин говорил..
А ты почитай, кто!?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:42
Цитата:
Я то как раз и почитал, кто начал..
Эл-починно:
А ты почитай, кто!?
А ты почитай, кто!?
Я то как раз и почитал, кто начал..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 22:51
Цитаты - //Украинцы не остались в стороне от Дня Победы. Так называемого президента Владимира Зеленского тоже поздравили//
//Несмотря на запреты, в топы Google вышел запрос, касающийся Дня Победы.//
//Во Львов на день Европы, как его называют на Украине, приехали европейские чиновники. Выбрав место для встречи в день, когда нацизм был побежден, странный Львов они называют Бандерштадтом//
//Президент России Владимир Путин поздравил народ Украины 8 мая. День Победы он назвал общим праздником.//
//В Киеве задержали женщину, которая хотела возложить цветы к Вечному огню.//
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:00
Цитата:
Саба, давно так не смеялся.
saba:
Ага, аж надулся от важности, премьер Канады для вежливости:"Ой , даже мне интересно стало". У Трампа сейчас постоянно важные заявления, "я закончу войну за день, я поговорю с Владимиром и он закончит воевать, я то , я се , а может и уйду с этих переговоров"! Очень важная персона!
Ага, аж надулся от важности, премьер Канады для вежливости:"Ой , даже мне интересно стало". У Трампа сейчас постоянно важные заявления, "я закончу войну за день, я поговорю с Владимиром и он закончит воевать, я то , я се , а может и уйду с этих переговоров"! Очень важная персона!
Саба, давно так не смеялся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:26
Цитата:
Ну так никто же провокации не устраивает, страшно, поэтому и орешник никуда не прилетел. Всё вполне закономерно.
111:
Хех.. Кто то про Орешкин говорил..
Хех.. Кто то про Орешкин говорил..
Ну так никто же провокации не устраивает, страшно, поэтому и орешник никуда не прилетел. Всё вполне закономерно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 23:27
Цитата:
Куда попались? Ты опять бредишь?)
111:
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..
Хех, вот вы и попались опять вдвоем..
Куда попались? Ты опять бредишь?)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 01:24
Цитата:
Куда куда..
Просто попались опять на крючок, самими же вами и расставленный..
Просто надо было договориться сразу между собой, когда говорить об орешнике
Ну и потом в Ойропейский суд на меня..
maxsaf:
Куда попались? Ты
Куда попались? Ты
Куда куда..
Просто попались опять на крючок, самими же вами и расставленный..
Просто надо было договориться сразу между собой, когда говорить об орешнике
Ну и потом в Ойропейский суд на меня..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:50
Цитата:
---У меня с десяток таких пластов Высоцкого было .
Vit:
Ретро пластинки.
Ретро пластинки.
---У меня с десяток таких пластов Высоцкого было .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:58
Цитата:
-----Ну это привычное состояние для некоторых
Эл-починно:
Это не прилично, не знать того, что писал вчера. Ну да ладно тебе простительно.
Это не прилично, не знать того, что писал вчера. Ну да ладно тебе простительно.
-----Ну это привычное состояние для некоторых
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 02:59
Цитата:
----Тут все лжецы , кроме одного правдоруба
111:
Эх ты, позорник и лжец..
Эх ты, позорник и лжец..
----Тут все лжецы , кроме одного правдоруба
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.05.25 - 03:00
Цитата:
---Это обычное состояние
maxsaf:
Ты опять бредишь?)
Ты опять бредишь?)
---Это обычное состояние
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