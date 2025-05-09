Отправлено: - 16:44

Лесовик:



Вот для таких как 111 на границах с РФ и водится проверка (подаёшь запрос за три дня), будет как в Шереметьево с украинцами- проверили соцсети и запрет на въезд на 80 лет!

Цитата:Цитата:Вот и я в Инсте , наслушавшись тебя, вовремя начал говорить хорошее об СВО и параде в Екатеринбурге, но прикол, мне начали отвечать по казахски, тоже хвалить