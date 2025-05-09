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≡ Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51697
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 14:29
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Как сообщает Акорда, на параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:34
#15
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А вспомним как было

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:35
#16
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А еще

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:36
#17
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И президент Казахстана не сидел среди военных преступников, а сидел по правую руку от президента России

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16541
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:37
#18
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Цитата:
111:
Когда об страну ноги вытерают долго. То рано или поздно можно ждать ответку.
Попробуй так сказать в польше в соц сетях или косо посмотреть на полицейского. Депорт на пожизненно схлопочишь.

А в России такие как ты и обнаглевшие мигранты регулярно этим занимались..

Кто то сказал : да мне не надо что б вы меня уважали. Мне надо что б вы меня боялись. Потому что всякое отребье добро не понимает им только силу надо :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:44
#19
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Цитата:
Лесовик:

Цитата:
Вот для таких как 111 на границах с РФ и водится проверка (подаёшь запрос за три дня), будет как в Шереметьево с украинцами- проверили соцсети и запрет на въезд на 80 лет!


Вот и я в Инсте , наслушавшись тебя, вовремя начал говорить хорошее об СВО и параде в Екатеринбурге, но прикол, мне начали отвечать по казахски, тоже хвалить

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:48
#20
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Попробуй так сказать в польше в соц с

Я как ты на поляков не работаю, ну и соответственно мне нечего перед ними пресмыкаться, логично?
Ты же от них сам говорил без ума.
Про обнаглевших мигранты это тебе надо идти к Максу, он же из защищает
Мне они по барабану, хоть пропадут там все
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 16:51
#21
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Как же я хорош..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 17:02
#22
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Как это было в Киеве

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4279
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 18:45
#23
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Красивый парад прошёл. Одно портит общую картину. Что некоторые пользователи и тут всё засирают ветку, в прямом смысле слова, постами, абсолютно не относящимися к сегодняшнему празднику.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16541
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 20:14
#24
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Насыплю соль нацпатам.
Это я в китае в такси. Я ему пальцем показываю, смотри ссср. Он улыбается(китайцы прикольные и дружелюбные). Он да. Да Китай. Я ему Неа я вижу второй флаг то СССР) Прикольно с ними. Мне они больше нравятся чем европейцы.



[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 20:15]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 10.05.25 - 01:56
#25
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Цитата:
Эл-починно:
Одно портит общую картину. Что некоторые пользователи и тут всё засирают ветку, в прямом смысле слова, постами, абсолютно не относящимися к сегодняшнему празднику.

---Это уже неисправимо .Жаль , что его дед не дожил до этого мракобесия , что выставляет его внук .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 10.05.25 - 02:29
#26
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Цитата:
111:
Вот и я в Инсте , вовремя начал говорить хорошее об СВО


---На двух стульях не тяжело сидеть ?
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