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≡ Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51697
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
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На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 22:26
#30
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Цитата:
Vit:
Даже наш президент только недавно смог разобраться где его дядя лежит.

Не нужно верить в сказки, особенно в те, которые тебе впишут чиновники или баи, чтоб ты любил их больше и даже вставал на четвереньки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 22:27
#31
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Цитата:
Vit:
Поэтому есть братские могилки

И?
Если он там схоронен, что мешает туда сгонять и провести поминки?
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
225
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 23:19
#32
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чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..111 ты говори да не заговаривайся...и базар свой фильтруй.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1959
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 00:48
#33
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Цитата:
111:
Мне кажется каждый пацан обязан знать, что делали отцы, когда оставались голодными в детстве без родителей и без кого либо близкого, главное не просить и не унижаться и быть мужчиной..

......воровство во все времена не поощрялось было греховным делом,если ты не знаешь в исламском мире в прошлые времена отсекали руки,басни не рассказывай голодный ты был что ты один остался без родителей так знаешь сколько и все должны воровать,а та продавщица у которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44546
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 10.05.25 - 01:09
#34
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу

Зачем ты мне врешь то?
Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников.
Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда.
Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами..
Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет?
И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду?
Что предлагаешь то в то время в 9 лет?
У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..

[Исправлено: 111, 10.05.2025 - 02:22]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 02:08
#35
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Цитата:
111:
Теперь мой дед, Герой Советского Союза

----Наградной лист лист есть ? Если бы твой дед прочитал тут твои комменты , то такое бы тебе всыпал , что мало не покажется .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11869
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 10.05.25 - 02:19
#36
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Цитата:
111:
Ну и перекусываем, голодные уже, тут с этим в этом парке проблемы

Цитата:
111:
Тут можно сидеть , это по моему та многоэтажка, где кран упал

------Уважаемый главред ! Уважаемые модераторы ! Насколько эти комменты со2.1.2. Не соответствуют со
ответствуют Соглашению ?

----**2.1.2. Не соответствуют тематике форума.
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