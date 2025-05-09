Отправлено: - 01:09

родом из Шанхая2022:

которой ты спёр колбасу с двумя детьми без мужа с маленькой зарплатой должна была заплатить за недостачу

[Исправлено: 111, 10.05.2025 - 02:22]

Цитата:Зачем ты мне врешь то?Я воровал в государственных магазинах в то время, не у частников.Не надо мне трындеть про то, что продавщица владела всем супермаркетом и вдруг я у нее украл булочку или печеньку за 30 копеек тогда.Тогда это все было государственное и я воровал на копейки, тогда как коммунисты воровали миллиардами..Даже сейчас укради у миллиардера ту же халлу, и что, он обеднеет?И даже если бы было так, предлагаешь ты мне пацану в 9 лет с сестренкой на руках ложиться подо всяких педофилов за еду?Что предлагаешь то в то время в 9 лет?У меня в отличии от других, мозги пахали, чтоб не верить, не бояться и не просить..