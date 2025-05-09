Отправлено: - 22:26

Vit:

Даже наш президент только недавно смог разобраться где его дядя лежит.

Цитата:Не нужно верить в сказки, особенно в те, которые тебе впишут чиновники или баи, чтоб ты любил их больше и даже вставал на четвереньки..