Отправлено: - 17:40

ZanoZOV:



111 покажите мне пожалуйста фото шествия как в предидущие годы до ковида. или

Цитата:Цитата:Тебе НГ мало?В предыдущих годах, начиная с того что помню и где есть мое фото, это с 84го примерно, таких шествий не было, чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..