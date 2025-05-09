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Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51697
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.
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Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
Вон, пожалуйста, ходят с портретами, никто их не расстреливает и не штрафует..
А то разыграли истерию и провокацию, мол запрещают.,
А то разыграли истерию и провокацию, мол запрещают.,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11861
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:33
Комментарий удален модератором.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 461
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 16:53
Все таки кремлёвские идеологи молодцы, каждая акция находит отклик в народе, бессмертный полк никакие запреты не в состоянии победить, очень удачные акции
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:37
Жаль конечно что отморозков, которые сидели на зоне , но убивали мирных жителей в Украине, приравняли в России теперь к ветеранам той войны, где воевал и мой дед.
Это самая позорная страница в Истории по отношению к настоящим ветеранам..
Теперь мой дед, Герой Советского Союза равен какому то Самойлову Славе из Новодвинска, который отрезал своей девушке голову и вернулся с СВО Героем.
Это самая позорная страница в Истории по отношению к настоящим ветеранам..
Теперь мой дед, Герой Советского Союза равен какому то Самойлову Славе из Новодвинска, который отрезал своей девушке голову и вернулся с СВО Героем.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 224
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 17:38
111 покажите мне пожалуйста фото шествия как в предидущие годы до ковида. или ссылку на ресурс скинте. что обыскались?
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:40
Цитата:
Цитата:
Тебе НГ мало?
В предыдущих годах, начиная с того что помню и где есть мое фото, это с 84го примерно, таких шествий не было, чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..
ZanoZOV:
Цитата:
111 покажите мне пожалуйста фото шествия как в предидущие годы до ковида. или
Тебе НГ мало?
В предыдущих годах, начиная с того что помню и где есть мое фото, это с 84го примерно, таких шествий не было, чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:47
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 18:16
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7800
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 18:22
Цитата:
Её придумал какой-то учитель из Тюмени кажется, а идеологи только испохабили я считаю! Лучше бы так и осталась народной акцией!
ОГПУ:
Её придумал какой-то учитель из Тюмени кажется, а идеологи только испохабили я считаю! Лучше бы так и осталась народной акцией!
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 19:41
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 19:42
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 19:43
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 19:44
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 19:48
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