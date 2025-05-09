Отправлено: - 17:49

ZanoZOV:



[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 17:54]

Цитата:Да неё. Щас половина людей с гнильцей. На себя не смотрят. Вчера без штанов ходили. А сегодня на взятках камри купили или лексус и давай из себя строить высшую рассу.А те кто с нуля создавал фирмы, богател. Те плохого слова на трудягу не скажут. Всегда вежливые. Я кучу таких людей знаю.